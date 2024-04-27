Ирина Заморская (Дана Абызова) – турагент, работает не покладая рук, обеспечивая себя и своего мужа-археолога Леонида (Владимир Фекленко). Замученная работой и стрессами, Ирина никак не может забеременеть. Врач предлагает ей переключиться и отдохнуть.Ирина покупает путевку в Турцию и едет сообщить радостную новость мужу, но застает его в объятиях аспирантки Виктории (Александра Тулинова). Расстроенная Ирина улетает одна. На отдыхе она знакомится с Анной (Екатерина Вуличенко), приехавшей в поисках богатого мужа, и военным врачом Анатолием (Алексей Матошин), который сразу же назначает Ирине свидание. Леонид, вскоре одумавшись, решает ехать за женой в Турцию. Вслед за ним в тот же отель устремляется и Виктория с твердым намерением разрушить брак Леонида и Ирины. Тем временем Анна знакомится с миллионером Михаилом (Максим Радугин), который приглашает всю компанию к себе на яхту, чтобы посмотреть на древние раскопки. Никто и представить не может, что вскоре все они окажутся на безлюдном острове без денег и документов...