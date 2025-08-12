Меню
Сериалы
Кайдзю № 8
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
«Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только)
Цифры в паспорте могут значить многое, если ты попал в сенен.
5 комментариев
12 августа 2025 09:54
«Кайдзю № 8» избежало неловкой локализации: название аниме на русском вызвало бы смешки — вот как переводится это слово
В оригинале как-будто более устрашающе.
3 комментария
11 августа 2025 20:03
Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало
Оценок на КП меньше 20 000, хотя проект очевидно достоин большего.
Написать
10 августа 2025 19:34
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго
Полноценным недостатком, впрочем, этот момент назвать сложно.
Написать
20 июля 2025 19:34
Этот момент в «Кайдзю №8» раздражает только японцев: второй сезон не станет исключением
Речь вовсе не о мультяшной рисовке взрослого тайтла.
Написать
12 июля 2025 20:03
Аниме на замену «Кайдзю № 8»: 7 сериалов с хорошим юмором, долей безумия и кровавой баней
№1 самый спорный проект прошлых лет.
1 комментарий
4 апреля 2025 10:23
Второй сезон «Кайдзю №8» исправил один из главных «косяков» первого: фанаты об этом умоляли (видео)
Больше не придется рисовать ироничные, высмеивающие арты.
Написать
25 марта 2025 16:40
В первом сезоне «Кайдзю № 8» только разогревались: продолжение аниме 2024 года готовит настоящую «мясорубку»
Орда, новые противники и улучшение способностей главного героя — вот что ждет публику.
Написать
22 марта 2025 18:07
