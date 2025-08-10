Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало

На Crunchyroll случилось маленькое аниме-чудо — второй сезон «Кайдзю № 8» внезапно обогнал двух титанов жанра, «Дандадан» и «Поднятие уровня в одиночку». По данным FlixPatrol, 8 августа 2025 года сериал вырвался на первое место в топ-10 США, пусть и ненадолго.

И это при том, что оба конкурента — тяжеловесы с многомилионной фанатской армией: «Поднятие уровня» «ломал» сервера при релизе второй части, а «Дандадан» собирает хвалебные рецензии за каждую серию, будь то трогательная предыстория Злого Глаза или довольно странный (без спойлеров!) экзорцизм, поданный с серьёзным лицом.

Тем ценнее победа «Кайдзю № 8». Он выбрал нетипичный для сёнэнов ход: главный герой — не школьник с горящими глазами, а взрослый мужик, Кафка Хибино, который балансирует между жизнью простого работяги и превращениями в монстра.

Здесь не только зрелищные бои с чудовищами, но и срезанные шутками эмоциональные сцены, за которые зрители цепляются не меньше, чем за эффектные взрывы Сон Джин-У и зацикленный «Дандадан» в опенинге одноименного тайтла.

Конечно, никто не строит иллюзий — рейтинги меняются, и «Поднятие уровня» с «Дандаданом» ещё могут вернуть себе позиции. Но сам факт, что «Кайдзю № 8» сумел на время свергнуть фаворитов, уже закрепил за ним статус одного из главных игроков сезона.

Вопрос лишь в том, удержится ли он в топе или останется тем самым аниме, которое однажды обошло гигантов — и этим вошло в историю.

