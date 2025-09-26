Меню
Киноафиша Статьи «1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

26 сентября 2025 13:30
Нейросеть настаивает на этих тайтлах, если хочется той же динамики. И № 3 нас удивил.

«Кайдзю №8» — один из самых ярких новых тайтлов: монстры, динамика, спецотряды и герой, который оказывается по ту сторону баррикад. Мы давно заметили, что зрители после него начинают искать что-то похожее: с большой угрозой, героикой и мощной драмой.

Поэтому за советом мы решили обратиться к нейросети. Она выделила несколько аниме, которые действительно стоит посмотреть, если вас зацепил «Кайдзю №8».

«Паразит: Учение о жизни»

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

IMDb: 8.2

На Землю проникают инопланетные паразиты, способные полностью захватывать человеческое тело. Подросток Синдзи заражён, но паразит засел только в его руке. Теперь они вынуждены сосуществовать и вместе бороться с другими существами, которые угрожают человечеству.

«Здесь общее с "Кайдзю №8" не только в сражениях с монстрами, а в самом ощущении: главный герой внезапно оказывается "наполовину чужим" и вынужден жить с этой силой, которая и дарит мощь, и пугает», — отметил ChatGPT.

«Годзилла: Планета чудовищ»

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

IMDb: 6.0

Люди покинули Землю после нашествия чудовищ и возвращаются спустя тысячи лет, чтобы отвоевать её у Годзиллы и других титанов. Битвы колоссального масштаба и попытка человечества выжить в условиях, когда сам мир принадлежит монстрам.

«Это аниме даёт то же чувство грандиозного масштаба: когда человек с пушками и кораблями кажется песчинкой перед лицом чудовищ. Как и в "Кайдзю №8", есть драйв сражений и борьба с тем, что гораздо больше и сильнее тебя», — подчеркнула нейросеть.

«Токийский гуль»

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

IMDb: 7.7

Канеки после случайной встречи с гулем получает их силу и становится полукровкой. Теперь он должен научиться жить в мире, где люди и монстры ведут тайную войну, и при этом сохранить остатки человечности.

«Тут параллель проходит ещё ближе: герой вроде свой среди людей, но внутри — совсем другой. Его сила даёт шанс выжить, но одновременно превращает жизнь в постоянный выбор между человечностью и зверем.

В общем, 1000-7 сходств и причин посмотреть, если зацепил "Кайдзю"», — заключил ИИ.

Вот такую подборку составил ИИ. Честно, было неожиданно увидеть здесь «Токийского гуля», но в этом и кайф — неожиданные рекомендации иногда оказываются самыми интересными.

Возможно, вы откроете для себя что-то новое, а может и посоветуете в комментариях менее распиаренные, но не менее достойные тайтлы. А заодно советуем взглянуть на наш новый тест: «Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат

Фото: Кадры из сериала «Паразит: Учение о жизни», «Кайдзю №8», «Годзилла: Планета чудовищ», «Токийский гуль» 
Ольга Назарова
