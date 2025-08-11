«Кайдзю № 8» избежало неловкой локализации: название аниме на русском вызвало бы смешки — вот как переводится это слово

Часто названия аниме в России переводят дословно — и тут уж, как повезет: иногда звучит мило, а иногда так, что зрители давятся от смеха. «Кайдзю № 8» повезло: его трогать не стали, и правильно сделали, ведь в русском варианте оно выглядело бы… скажем так, довольно забавно. И совсем не в духе сюжета.

Зрителям показывают мрачную и напряженную историю: Япония снова и снова сталкивается с атаками кайдзю — огромных, пугающих существ, и Силы обороны изо всех сил защищают страну. Главный герой, Кафка Хибино, хотел стать одним из защитников, но проваливает экзамены и в итоге работает… уборщиком.

И вот судьба решает подшутить: Кафка получает способность превращаться в могущественного кайдзю. Силы обороны присваивают ему имя «Кайдзю № 8». Звучит зловеще, интригующе, и даже немного таинственно.

Но теперь представьте, что «кайдзю» перевели бы на русский. Многие уверены, что это слово означает «гигантское чудовище» — отчасти благодаря «Тихоокеанскому рубежу».

На самом же деле, точный перевод — «странный зверь». Да-да, чупакабра тоже вполне себе кайдзю. И вот уже «Странный зверь № 8» звучит скорее как название детской книжки про кролика с проблемами, а не как мрачный сенэн про монстров.

Вот и выходит, что иногда лучше оставить название как есть — и для атмосферы, и для нервов зрителей. «Странный зверь № 8» вряд ли бы стал хитом сезона, а вот «Кайдзю № 8» это вполне удалось. По данным FlixPatrol, 8 августа 2025 года сериал вырвался на первое место в топ-10 США. Хотя, возможно, и ненадолго.

