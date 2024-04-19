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Постер сериала Формула женской дружбы
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Киноафиша Сериалы Формула женской дружбы

Формула женской дружбы (2024 - 2024)

Formula zhenskoj druzhby 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Анна с супругом Антоном владеют маленькой гостиницей на своей малой родине. После смерти Антона оказалось, что он составил завещание, где разделил свое имущество — гостиницу «Антоновка» — между супругой и дочкой Ирой. Однако у Ани и Антона не было детей. Ситуация проясняется, когда на пороге отеля возникает та самая Ира, которая является дочкой бывшей подруги Ани, Полины. Поля 20 лет назад уехала из родных краев и пропала без следа. Аня шокирована изменой супруга, а Ира намерена любой ценой получить наследство.

В ролях
В ролях
Сергей Ершов
Сергей Ершов
Александр Алешкин
Александр Алешкин
Сергей Иванюк
Марина Вайнбранд
Екатерина Бежанова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Формула женской дружбы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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