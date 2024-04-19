Анна с супругом Антоном владеют маленькой гостиницей на своей малой родине. После смерти Антона оказалось, что он составил завещание, где разделил свое имущество — гостиницу «Антоновка» — между супругой и дочкой Ирой. Однако у Ани и Антона не было детей. Ситуация проясняется, когда на пороге отеля возникает та самая Ира, которая является дочкой бывшей подруги Ани, Полины. Поля 20 лет назад уехала из родных краев и пропала без следа. Аня шокирована изменой супруга, а Ира намерена любой ценой получить наследство.