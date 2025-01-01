Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?

Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс

3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону

А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма

32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами