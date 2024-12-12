Отзывы о сериале «Щенячий патруль»

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Щенячий патруль
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Андрей Саидов
12 декабря 2024, 20:34
Оценка
Мультсериал отличный мне нравится это супер !!! Но есть одна проблема куда делась 14 серия 10 сезона там рассказ про кузена Крепыша щенка Чарджера серия вышла 19.08.2023 года . А сегодня 12.12.2024 год куда пропала эта серия ?😇😟.
12 декабря 2024, 20:34
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Киноафиша.инфо
13 декабря 2024, 19:22
в ответ на сообщение
Андрей Саидов от 12 декабря 2024, 20:34
К сожалению, мы не знаем 🙁 Надеемся, что серия найдётся !
13 декабря 2024, 19:22
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