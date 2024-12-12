Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Щенячий патруль Отзывы

Отзывы о сериале «Щенячий патруль»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Андрей Саидов 12 декабря 2024, 20:34
Оценка
Мультсериал отличный мне нравится это супер !!! Но есть одна проблема куда делась 14 серия 10 сезона там рассказ про кузена Крепыша щенка Чарджера серия вышла 19.08.2023 года . А сегодня 12.12.2024 год куда пропала эта серия ?😇😟.
12 декабря 2024, 20:34 Ответить
Киноафиша.инфо 13 декабря 2024, 19:22
в ответ на сообщение Андрей Саидов от 12 декабря 2024, 20:34
К сожалению, мы не знаем 🙁 Надеемся, что серия найдётся !
13 декабря 2024, 19:22 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше