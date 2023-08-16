В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин впал в немилость царю-батюшке и был отправлен в ссылку в родовое гнездо в селе Михайловское. Здесь, на природе, великий поэт загрустил: после блестящего Петербурга, не был рад он ни вкусной клубнике, ни живописным окрестностям. Гений русской литературы даже отказывался брать в руки перо!

Но однажды ночью приунывший Александр Сергеевич встречает самую настоящую русалку! Сказочная героиня помогает поэту найти новое творческое вдохновение, а также стать частью удивительных и волшебных приключений в Михайловском.