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Постер сериала Пушкин и…Михайловское
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Киноафиша Сериалы Пушкин и…Михайловское

Пушкин и…Михайловское (2021 - …)

Pushkin i…Mihajlovskoe 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 4 минуты
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин впал в немилость царю-батюшке и был отправлен в ссылку в родовое гнездо в селе Михайловское. Здесь, на природе, великий поэт загрустил: после блестящего Петербурга, не был рад он ни вкусной клубнике, ни живописным окрестностям. Гений русской литературы даже отказывался брать в руки перо!

Но однажды ночью приунывший Александр Сергеевич встречает самую настоящую русалку! Сказочная героиня помогает поэту найти новое творческое вдохновение, а также стать частью удивительных и волшебных приключений в Михайловском.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Пушкин и…Михайловское - Сезон 1 Сезон 1
2023, 27 эпизодов
 
Пушкин и…Михайловское - Сезон 2 Сезон 2
2023, 25 эпизодов
 
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