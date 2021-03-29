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Постер сериала Эллиот с планеты Земля
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Киноафиша Сериалы Эллиот с планеты Земля

Эллиот с планеты Земля (2021 - 2021)

Elliott from Earth 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания/Франция/США/Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал Cartoon Network
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Путешествие мальчика Эллиота и его мамы Фрэнки по Вселенной начинается со случайной находки: Фрэнки обнаруживает необычный камень, и тот переносит ее с сыном в Центриум, расположенный в далекой-далекой галактике. Среди инопланетян они встречают еще одного землянина, но это не человек, а динозавр по имени Мо. Он не знает, как оказался в Центриуме, и тем более не представляет, что происходит на Земле. Ну а Эллиот и Фрэнки понятия не имеют, как вернуться обратно. В поисках ответа они обживаются в новом мире и открывают в нем немало плюсов.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Эллиот с планеты Земля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
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