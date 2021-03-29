Путешествие мальчика Эллиота и его мамы Фрэнки по Вселенной начинается со случайной находки: Фрэнки обнаруживает необычный камень, и тот переносит ее с сыном в Центриум, расположенный в далекой-далекой галактике. Среди инопланетян они встречают еще одного землянина, но это не человек, а динозавр по имени Мо. Он не знает, как оказался в Центриуме, и тем более не представляет, что происходит на Земле. Ну а Эллиот и Фрэнки понятия не имеют, как вернуться обратно. В поисках ответа они обживаются в новом мире и открывают в нем немало плюсов.