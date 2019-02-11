В центре событий оказываются четыре совершенно разных человека, которые решили усилия во имя общей цели. Они намерены сделать принца Ли Гыма правителем Чосона. История начинается с того, что Ли Гым, являющийся наследным принцем, не может претендовать на престол, потому что его мать происходит из низшего сословия. Ё Джи — дамо в Сахонбу. Она с энтузиазмом берется за расследование дела. У нее есть дар к боевым искусствам и иностранным языкам. К ней присоединяются еще один следователь, будущий государственный служащий и клоун.