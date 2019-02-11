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Постер сериала Штрих
Постер сериала Штрих
Постер сериала Штрих
Постер сериала Штрих
Постер сериала Штрих
Постер сериала Штрих
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Штрих

Штрих (2019 - 2019)

Haechi 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 48 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются четыре совершенно разных человека, которые решили усилия во имя общей цели. Они намерены сделать принца Ли Гыма правителем Чосона. История начинается с того, что Ли Гым, являющийся наследным принцем, не может претендовать на престол, потому что его мать происходит из низшего сословия. Ё Джи — дамо в Сахонбу. Она с энтузиазмом берется за расследование дела. У нее есть дар к боевым искусствам и иностранным языкам. К ней присоединяются еще один следователь, будущий государственный служащий и клоун.

В ролях
В ролях
Пак Хун
Пак Хун
Ко А-ра
Ко А-ра
Ким Джон-су
Ким Джон-су
Чон Сун-вон
Чон Сун-вон
Ли Гён-ён
Ли Гён-ён
Чон Ир-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Штрих - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 48 эпизодов
 
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