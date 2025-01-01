Постеры сериала «Штрих»

«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят»

238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео)

Во всем виноват Гагарин: из-за известного космонавта Гайдаю пришлось менять сцену в «Иване Васильевиче»

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Приглашаем заглянуть в чужой кошелек: вспомните, сколько тратили герои 5 советских фильмов (тест)

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)