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Постер сериала Пол-литровая мышь
Постер сериала Пол-литровая мышь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Пол-литровая мышь

Пол-литровая мышь (2005 - 2020)

12 oz. Mouse 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 10 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность сериала 5 часов 10 минут

О чем сериал

Пристрастившись к пиву и оказавшись в темном мире предательства и шпионажа, пол-литровая мышь промышляет разовыми работами и выполняет секретные задания вместе со своими подельниками. События сериала крутятся вокруг антисоциального поведения одержимой алкоголизмом зеленой мыши-переростка по имени Фитцджеральд. Мышь Фитцджеральд — активный социопат, и на пару со своим приятелем, шиншиллой по имени Скиллет, он предается стрельбе по живым мишеням из разнообразного огнестрельного оружия, поглощает алкоголь, снимает порно, совершает акты немотивированного геноцида и играет на гитаре. На фоне этих невинных развлечений перед зрителем потихоньку начинает приподниматься вуаль, скрывающая извращенный мировой заговор, угрожающий не только всему живому на планете, но и самой ткани Мироздания. Первые нити заговора ведут к Синей Акуле, который изредка подбрасывает Фитцу работенку, и Квадратному Магнату, одному из самых богатых существ на планете…

В ролях
В ролях
Мэтт Маелларо
Адам Рид
Адам Рид
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Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Пол-литровая мышь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 7 эпизодов
 
Пол-литровая мышь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 13 эпизодов
 
Пол-литровая мышь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 11 эпизодов
 
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