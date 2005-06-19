Пристрастившись к пиву и оказавшись в темном мире предательства и шпионажа, пол-литровая мышь промышляет разовыми работами и выполняет секретные задания вместе со своими подельниками. События сериала крутятся вокруг антисоциального поведения одержимой алкоголизмом зеленой мыши-переростка по имени Фитцджеральд. Мышь Фитцджеральд — активный социопат, и на пару со своим приятелем, шиншиллой по имени Скиллет, он предается стрельбе по живым мишеням из разнообразного огнестрельного оружия, поглощает алкоголь, снимает порно, совершает акты немотивированного геноцида и играет на гитаре. На фоне этих невинных развлечений перед зрителем потихоньку начинает приподниматься вуаль, скрывающая извращенный мировой заговор, угрожающий не только всему живому на планете, но и самой ткани Мироздания. Первые нити заговора ведут к Синей Акуле, который изредка подбрасывает Фитцу работенку, и Квадратному Магнату, одному из самых богатых существ на планете…