Простой школьный преподаватель с супругой, владелицей маленькой пекарни, наслаждаются спокойной семейной жизнью и воспитывают детей. Но однажды их мирной жизни наступает конец — сын получает тяжелые травмы в учебном заведении. Еще одна супружеская чета принадлежит к высшему свету. Муж и жена происходят из состоятельных семей. Они не знают, что такое бедствия, и никогда ни в чем не испытывали нужды. Но их малолетний сын вечно влипает в неприятности, и родители уже устали помогать ему из них выбираться.