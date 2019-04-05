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Постер сериала Прекрасный мир
Постер сериала Прекрасный мир
Постер сериала Прекрасный мир
Постер сериала Прекрасный мир
Постер сериала Прекрасный мир
Постер сериала Прекрасный мир
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Прекрасный мир

Прекрасный мир (2019 - 2019)

Areumdaun Sesang 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Простой школьный преподаватель с супругой, владелицей маленькой пекарни, наслаждаются спокойной семейной жизнью и воспитывают детей. Но однажды их мирной жизни наступает конец — сын получает тяжелые травмы в учебном заведении. Еще одна супружеская чета принадлежит к высшему свету. Муж и жена происходят из состоятельных семей. Они не знают, что такое бедствия, и никогда ни в чем не испытывали нужды. Но их малолетний сын вечно влипает в неприятности, и родители уже устали помогать ему из них выбираться.

В ролях
В ролях
Пак Хи-сун
Чху Чжа Хён
Чо Ё-джон
Чо Ё-джон
Пак Чи-ху
Нам Да-рым
Ким Хван-хи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Прекрасный мир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 16 эпизодов
 
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