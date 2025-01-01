[Японская открывающая песня]

Хор В последнее время я не знаю, откуда пришёл / Я забыл, что такое любовь, потому что прошло время / Все, давайте! / Для нас жизнь — это вопрос пятиминутной интроспекции / Ты настоящая настойчивая, но когда твое сокровище уходит, Твоя красота обретает печаль / Иногда с диким ша-ла-лу-ла, мы разлетаем слёзы / Смотря на эти падающие звёзды, это просто: Мы все люди / Ура, слёзы! Пусть они текут, детка / Они не зря / Я не могу остановиться, я люблю тебя так / Со слёзями, слёзами, точно! / Эти слёзы, оставишь их мне? / Когда ты падаешь, снова вставай! / Пойдём вместе! Скажи мне "Это лучшее" снова / Ура, слёзы! Слёзы, прощай!