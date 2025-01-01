Меню
Цитаты из сериала Космический Денди

Narrator [Русский вводный текст] Космический Денди: он - дandy в космосе. Он прочесывает галактику, как укладку, в поисках инопланетян. Планета за планетой он ищет, открывая странные новые существа, как дружелюбные, так и нет. Это необыкновенные приключения Космического Денди и его храброго космического экипажа в космосе.
[Японская открывающая песня]
Хор В последнее время я не знаю, откуда пришёл / Я забыл, что такое любовь, потому что прошло время / Все, давайте! / Для нас жизнь — это вопрос пятиминутной интроспекции / Ты настоящая настойчивая, но когда твое сокровище уходит, Твоя красота обретает печаль / Иногда с диким ша-ла-лу-ла, мы разлетаем слёзы / Смотря на эти падающие звёзды, это просто: Мы все люди / Ура, слёзы! Пусть они текут, детка / Они не зря / Я не могу остановиться, я люблю тебя так / Со слёзями, слёзами, точно! / Эти слёзы, оставишь их мне? / Когда ты падаешь, снова вставай! / Пойдём вместе! Скажи мне "Это лучшее" снова / Ура, слёзы! Слёзы, прощай!
[Японская закрывающая песня]
Хор Эй, Эверетт, как я выгляжу в твоем мире? / Дай мне заглянуть / Эй, Эверетт, по твоим словам, существует много разных миров / Я не уверен, что понимаю / Мяу мяу мяу мяу мяу, Привет, Дэнди / Мяу мяу мяу мяу мяу, Здравствуй / Мяу мяу мяу мяу мяу, Как дела? Мяу мяу мяу мяу мяу... / Эй, кандидат наук, альтернативные миры всегда будут параллельными / Это просто сносит мне крышу / Ааа, как только остынет, он затвердеет / При нагревании плавится, / Этот мир полон правил, он рухнет / Одна dimensión, две dimensiones, три dimensiones / Супернова падает с запада на восток / Легкая Игра, Легкая Игра, Слишком Легкая Игра, / Уходить неплохо, а как насчет возвращения домой? / Ааа, мечта о бесконечной мечте / Тает, молочный поцелуй, / Как далеко расширится этот мир?
