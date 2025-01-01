[Японская закрывающая песня]
Хор
Эй, Эверетт, как я выгляжу в твоем мире? / Дай мне заглянуть / Эй, Эверетт, по твоим словам, существует много разных миров / Я не уверен, что понимаю / Мяу мяу мяу мяу мяу, Привет, Дэнди / Мяу мяу мяу мяу мяу, Здравствуй / Мяу мяу мяу мяу мяу, Как дела? Мяу мяу мяу мяу мяу... / Эй, кандидат наук, альтернативные миры всегда будут параллельными / Это просто сносит мне крышу / Ааа, как только остынет, он затвердеет / При нагревании плавится, / Этот мир полон правил, он рухнет / Одна dimensión, две dimensiones, три dimensiones / Супернова падает с запада на восток / Легкая Игра, Легкая Игра, Слишком Легкая Игра, / Уходить неплохо, а как насчет возвращения домой? / Ааа, мечта о бесконечной мечте / Тает, молочный поцелуй, / Как далеко расширится этот мир?