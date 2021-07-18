В 1 сезоне 3 серии сериала «100-футовая волна» спортсмены, которые плохо знакомы с португальским городом, демонстративно игнорируют правила безопасности, диктуемые на пляже. В итоге появление Гаррета сопровождается не самыми светлыми событиями.
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