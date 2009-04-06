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Постер к сериалу Седьмой дух
Постер к сериалу Седьмой дух
Постер к сериалу Седьмой дух
Постер к сериалу Седьмой дух
Постер к сериалу Седьмой дух
Постер к сериалу Седьмой дух
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Седьмой дух

Седьмой дух (2009 - 2009)

07-Ghost
Год выпуска 2009
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма Hakuren Oak
Саори Хаями
Саори Хаями Burupya / Lazette
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи Katsuragi
Mamiko Noto Sister Rosalie
Susumu Chiba Castor
Даисукэ Намикава Mikage
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Седьмой дух - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 25 эпизодов
 
Кадры из сериала
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