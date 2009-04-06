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мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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6 постеров
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша
Сериалы
Седьмой дух
Седьмой дух (2009 - 2009)
07-Ghost
драма
боевик
фэнтези
Год выпуска
2009
Страна
Япония
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Chiba TV
Продолжительность сериала
10 часов 25 минут
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Дзюн Фукуяма
Hakuren Oak
Саори Хаями
Burupya / Lazette
Кадзуя Накаи
Katsuragi
Mamiko Noto
Sister Rosalie
Susumu Chiba
Castor
Даисукэ Намикава
Mikage
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2009,
25 эпизодов
Кадры из сериала
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