Коронная фраза Эйса Вентуры «Ну, ладненько!» едва не стала лучшей цитатой в истории кино 20 века. По крайней мере, ее номинировали на это звание…

Хронология просмотра всех частей «Эйса Вентуры»

Эйс Вентура стал одним из главных персонажей в комедийной карьере Джима Керри. Детектива со странной прической и специфическим чувством юмора забыть сложно. Для него не имеет значения, что о нем думают настоящие полицейские. Поиск пропавших животных – его стихия. Эйс Вентура не раз докажет, что в этом деле он лучший.

Критики же встретили фильм довольно прохладно. Многие резко высказывались против него за негативное изображение трансгендеров. Но мы-то помним этот эпичный момент, связанный с ними, и любим картину в том числе за него. Пересматриваем все части любимой комедии в следующем порядке.

1994 – «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

В первой части франшизы мы знакомимся со странным, но одаренным детективом. Розыск пропавших животных – настоящее призвание Эйса Вентуры. Он – виртуоз своего дела, хотя настоящие полицейские над ним постоянно насмехаются. В самом начале фильма мы видим, как Эйс спасает собачку с помощью игрушечной копии. Но главное дело ждет детектива впереди.

До финального матча по футболу остается совсем немного времени. Неизвестные преступники похищают талисман одной из команд – дельфина Снежка. Футболисты суеверны и без него непременно проиграют свой главный матч.

Дело поручают Эйсу. Он находит первую улику в резервуаре для дельфинов. Редкий янтарный камень должен привести его к настоящему преступнику. Но как удивится детектив, когда узнает, о ком идет речь…

1995 – «Эйс Вентура: Когда зовет природа»

Вторая часть является продолжением первого фильма. После его событий прошло немало времени. Эйс Вентура ушел на покой после случая с погибшим енотом. Детектив винит себя в том, что не смог спасти животное. Переживая личную трагедию, он решает уйти в монашество.

Но его спокойную жизнь в храме прерывает неожиданное предложение. Эйс может заработать много денег, если согласится вернуться к любимому делу.

В этот раз детективу предстоит найти белую летучую мышь. Она считается священным символом одного из африканских племен. Накануне свадьбы дочери вождя животное исчезает. Если не найти его, между племенами начнется война.

Эйс терпеть не может летучих мышей, но все-таки берется за дело. Герою предстоит преодолеть свое отвращение и распутать клубок тайн. Ведь похищение организовал тот, кого никто бы не заподозрил. А во время свадьбы выяснится еще одна пикантная подробность…

2009 – «Эйс Вентура-младший»

Третья часть приключений связана с героем первых двух фильмов. Однако сам персонаж здесь не появится. Вместо него мы видим сына Эйса Вентуры, а заодно знакомимся с отцом детектива.

Эйс Вентура-младший, сам того не подозревая, идет по стопам отца. Ему нравится расследовать дела о пропавших кошках и хомяках. И не беда, что чаще всего расследования заканчиваются плачевно.

Впереди мальчика ждет главное дело, ведь тюремный срок грозит его матери. Ее обвиняют в исчезновении панды из местного зоопарка. Улики против женщины, но Эйс Вентура-младший найдет способ доказать ее невиновность. От дедушки он узнает, что его отец тоже занимался розыском пропавших животных.

Юному Эйсу предстоит провести собственное расследование. И в этот раз у него нет права на ошибку. А, значит, и помощь не повредит. Компанию Эйсу составит его подруга, парень из общества защиты животных и юный гений. Вместе им предстоит понять, кто на самом деле стоит за похищениями, и вызволить маму главного героя из тюрьмы.