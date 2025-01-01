«Пять ночей с Фредди» (Five Nights at Freddy's) – экранизация культовой хоррор-игры.
Мистическая хоррор-франшиза, основанная на одной из самых популярных игр ужасов в мире. История о зловещей пиццерии, где аниматронные животные оживают по ночам, а тёмные тайны прошлого не дают покоя живым.
Франшиза будет интересна как фанатам игр, заметившим многочисленные отсылки и пасхалки, так и зрителям, впервые знакомящимся с вселенной. Это интеллектуальный хоррор, где страшные аниматроны – лишь вершина айсберга, а главные ужасы скрыты в человеческих душах.
«Удачи продержаться до утра... если осмелитесь».