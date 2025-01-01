Меню
«Пять ночей с Фредди» (Five Nights at Freddy's) – экранизация культовой хоррор-игры.

Мистическая хоррор-франшиза, основанная на одной из самых популярных игр ужасов в мире. История о зловещей пиццерии, где аниматронные животные оживают по ночам, а тёмные тайны прошлого не дают покоя живым.

Пять ночей с Фредди 2
ужасы, детектив, триллер 2025, США
7.0
Пять ночей с Фредди
ужасы 2023, США
7.0
Почему франшиза уникальна

  • Культовый исходный материал – адаптация игры с миллионами фанатов по всему миру
  • Смесь жанров – психологический хоррор, детектив и семейная драма
  • Ностальгия по 80-м – стилистика ретро-аркадов и пиццерий
  • Сложная мифология – многолетняя история вселенной FNAF

Для поклонников и новичков

Франшиза будет интересна как фанатам игр, заметившим многочисленные отсылки и пасхалки, так и зрителям, впервые знакомящимся с вселенной. Это интеллектуальный хоррор, где страшные аниматроны – лишь вершина айсберга, а главные ужасы скрыты в человеческих душах.

«Удачи продержаться до утра... если осмелитесь».

