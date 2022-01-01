И потому не слишком удивительно, что спустя тридцать лет с момента дебюта серия «Дрожь земли» насчитывает уже семь полнометражных фильмов – правда, большая их часть не добралась до кинотеатрального проката и отправилась сразу на видео.

В каком порядке смотреть все части «Дрожь земли»

«Дрожь земли» (1990 г.)

Вэл с Эрлом трудятся в Неваде. Они сталкиваются с необъяснимыми явлениями: сначала находят человека, залезшего на фонарный столб. Он умер на этой же конструкции, словно спасался от преследования. Позже пропадают рабочие, на стадо овец нападают существа из-под земли.

Вэл оказывается на валунах, к которым монстры не могут сделать подкоп. Хитростью мужчина заманивает гигантского червя к пропасти. Так заканчивается первый фильм, положивший начало другим частям.

«Дрожь земли 2: Повторный удар» (1996 г.)

Фильм получает элементы чёрной комедии, вносящие особый колорит в повествование. Герои становятся «более живыми», зрители буквально влюбляются в энтузиастов.

Городок в пустыне встретил своего героя Эрла. Он завел страусов, открыл ферму. Вскоре приходится ехать в Мексику, где твари неожиданно появились вновь. Только Эрлу предстоит опасный бой.

Существа превратились в шрайкеров – монстров, умеющих бегать на 2 ногах. Эрлу нужна новая тактика боя, так как шрайкеры реагируют на тепло. Эта способность усложняет задачу, но Гаммер – весьма талантливый охотник.

«Дрожь земли 3» (2001 г.)

После уничтожения монстров Берт Гаммер решил вернуться в Перфекшен – городок, с которого начались события. Люди не верят в грабоидов (огромных земляных червей), но активно используют их изображения, чтобы привлечь туристов.

Берт слывет «повёрнутым», он противится попыткам Мелвина, известного предпринимателя, устраивать охоту на существ. История приводит к тому, что Берт убивает существ, но оставляет лишь одного грабоида, чтобы тот «защищал город» от назойливых предпринимателей.

«Дрожь земли 4: Легенда начинается» (2004 г.)

Фильм является приквелом предыдущих частей «Дрожи земли». Городок Реджекшн в Неваде приносит беду: 17 шахтёров убиты неизвестным существом. Гаммер посылает наёмников, но и они сами исчезают. Охотник сам отправляет в шахту. При поддержке друзей он уничтожает грабоидов, чтобы люди могли спокойно вздохнуть. Шахта снова начинает свою работу.

«Дрожь земли 5: Кровное родство» (2015 г.)

Герой потерял молодость. Он хочет отдыха, но люди Южной Африки страдают от грабоидов. Существа сильно изменились, став более грозными противниками, чем были раньше. Берт отправляется на помощь. Ему предстоит применить все свои знания, чтобы спасти людей.

«Дрожь земли 6: Холодный день в аду» (2018 г.)

Берт со своим сыном посещают Канаду: нужно помочь местным жителям. Охотник на грабоидов замечает, что военные осуществляют эксперименты, пытаясь «приручить» гигантских червей. Берт Гаммер заражён личинкой грабоида. Есть только один выход – получить сыворотку, взяв пробы из живого грабоида. Физической силой не взять монстра, нужен хитрый план – и у Берта, разумеется, найдется подходящий.

«Дрожь земли 7: Остров крикунов» (2020 г.)

Богатые любители острых ощущений модифицируют яйца смертоносных червей. Новые грабоиды опаснее старых, и один из них вырывается за пределы лаборатории. Он отправляется на соседний остров, где терроризирует местных жителей. Неподражаемый Берт Гаммер снова в деле, ведь у него есть богатый опыт борьбы с этими существами. Только он не знает, на что способен новый монстр, созданный настоящими чудовищами – людьми.