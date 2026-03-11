Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сосново-Озерского Кинотеатры Сосново-Озерский досуговый центр

Сосново-Озерский досуговый центр

Сосново-Озерское
Адрес
Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул.  Первомайская, 115
Билеты от 150 ₽
Билеты от 150 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Сосново-Озерский досуговый центр
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
11:50 от 150 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
13:50 от 150 ₽ ...
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
Сегодня 1 сеанс
15:50 от 150 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
17:45 от 150 ₽ ...
Фильмы в кинотеатре Сосново-Озерский досуговый центр

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:50 от 150 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
13:50 от 150 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
15:50 от 150 ₽
