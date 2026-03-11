Оповещения от Киноафиши
«Охота за тенью»
1
Киноафиша Сосново-Озерского
Кинотеатры
Сосново-Озерский досуговый центр
Сосново-Озерский досуговый центр
Сосново-Озерское
Адрес
Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 115
Билеты от 150 ₽
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 150 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Сосново-Озерский досуговый центр
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
11:50
от 150 ₽
...
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
13:50
от 150 ₽
...
Царевна-лягушка 2
Сегодня 1 сеанс
15:50
от 150 ₽
...
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
17:45
от 150 ₽
...
Фильмы в кинотеатре Сосново-Озерский досуговый центр
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:50
от 150 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
13:50
от 150 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
15:50
от 150 ₽
