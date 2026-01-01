Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Салехарда
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
1
ОЦНК
ул. Республики 74
11 отзывов
2
30 лет Победы
пл. В.Нака, 2
4 отзыва
3
Полярис
ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
2 отзыва
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
«Метод» — лишь вершина айсберга: 5 российских сериалов, где преступления раскрывают с помощью интуиции, науки и сверхспособностей
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
