Кинотеатр "ОЦНК" расположен по адресу ул. Республики, 74.
Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате на большом экране «Окружного центра национальных культур».
Кинозалы оборудованы современной системой Dolby, что позволяет зрителю почувствовать звук. Система 3D дает возможность погрузиться в мир происходящих на экране событий.
Репертуар фильмов кинотеатра формируется на уровне кинотеатров в больших городах.
Демонстрация фильмов осуществляется в двух форматах - 2D и 3D.
На входе шмонают
Не пускают с пивом на фильмы 18+ обосновывая это тем что в зале дети.
Вообщем дикий отстой , никому не советую