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Киноафиша Салехарда Кинотеатры ОЦНК

ОЦНК

Салехард
Адрес
г. Салехард, ул. Республики 74
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Телефон

8(349) 2247436

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Билеты от 250 ₽
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Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр "ОЦНК" расположен по адресу ул. Республики, 74.

Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате на большом экране «Окружного центра национальных культур».
Кинозалы оборудованы современной системой Dolby, что позволяет зрителю почувствовать звук. Система 3D дает возможность погрузиться в мир происходящих на экране событий.

Репертуар фильмов кинотеатра формируется на уровне кинотеатров в больших городах.

Демонстрация фильмов осуществляется в двух форматах - 2D и 3D.

Диваны
7.0 Оцените
21 голос
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре ОЦНК
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
13:30 от 350 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 450 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 1 сеанс
11:40 от 250 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
17:30 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

analitik143 10 мая 2016, 14:11
Кинотеатр ОЦНК в Салехарде - отличное место провести время с семьёй и отдохнуть, посмотреть новинки кино.
Алексей Козлов 19 мая 2018, 18:18
Кинотеатр отвратительный
На входе шмонают
Не пускают с пивом на фильмы 18+ обосновывая это тем что в зале дети.
Вообщем дикий отстой , никому не советую
Отзывы Написать отзыв
21 голос
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Фильмы в кинотеатре ОЦНК

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
13:30 от 350 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
22:30 от 450 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
11:40 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
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Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
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