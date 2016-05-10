Кинотеатр "ОЦНК" расположен по адресу ул. Республики, 74.



Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате на большом экране «Окружного центра национальных культур».

Кинозалы оборудованы современной системой Dolby, что позволяет зрителю почувствовать звук. Система 3D дает возможность погрузиться в мир происходящих на экране событий.

Репертуар фильмов кинотеатра формируется на уровне кинотеатров в больших городах.

Демонстрация фильмов осуществляется в двух форматах - 2D и 3D.