Кинозал «Полярис» в Салехарде расположен по адресу ул. Чубынина 17. Его открытие прошло в октябре 2013 года. Эта современная киноплощадка считается одной из лучших в городе, принадлежит сети кинотеатров «Премьер-Зал».

В кинозале демонстрируются фильмы в 2D и 3D формате, благодаря современной кинопроекционной системе. В зале установлены широкоформатный экран, комфортабельные кресла со специальными подставками для напитков, система кондиционирования «зима-лето».

В кинотеатре «Полярис» один зрительный зал на 70 мест, поэтому особое внимание здесь уделяется репертуару — зрителям предлагаются лучшие мировые и отечественные новинки, популярная киноклассика, также проводятся специальные показы.

В холле здания находится кино-кафе, где продается большой ассортимент закусок и напитков. Дождаться своего киносеанса можно на мягких удобных диванах. В киноцентре предусмотрено все, чтобы гостям было комфортно и уютно.

В выходные и праздничные дни в кинозалах проводят детские праздники и конкурсы. Азартные посетители после просмотра кино могут провести свое свободное время в бильярдной зоне.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Полярис» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.