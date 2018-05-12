Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Салехард, ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
Телефон

8(34922) 99200 / бронирование

Кинозал «Полярис» в Салехарде расположен по адресу ул. Чубынина 17. Его открытие прошло в октябре 2013 года. Эта современная киноплощадка  считается одной из лучших в городе, принадлежит сети кинотеатров «Премьер-Зал».
В кинозале демонстрируются фильмы в 2D и 3D формате, благодаря современной кинопроекционной системе. В зале установлены широкоформатный экран, комфортабельные  кресла со специальными подставками для напитков, система кондиционирования «зима-лето».
В кинотеатре «Полярис» один зрительный зал на 70 мест, поэтому особое внимание здесь уделяется репертуару — зрителям предлагаются лучшие мировые и отечественные новинки, популярная киноклассика, также проводятся специальные показы. 
В холле здания находится кино-кафе, где продается большой ассортимент закусок и напитков. Дождаться своего киносеанса можно на мягких удобных диванах. В киноцентре предусмотрено все, чтобы гостям было комфортно и уютно.
В выходные и праздничные дни в кинозалах проводят детские праздники и конкурсы. Азартные посетители после просмотра кино могут провести свое свободное время в бильярдной зоне.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Полярис» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Даша Яблонько 12 мая 2018, 18:18
Расписание киносеансов на данном сайте, никогда не соответствует расписанию, которое является правильным в кинотеатре Поляриса (в Салехарде)
sewostj7 22 апреля 2024, 09:23
Кино показывают, что хорошо.
Но есть сложности как с покупкой билетов, так и расписанием фильмов.
Каждый поход в кино своеобразный квест, что само по себе прикольно, но хотелось бы попроще.
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Цинга
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Царевна-лягушка 2
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
