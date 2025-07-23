«Ночь живых кошаков»: Рецензия Киноафиши

Текст написан на основе первых трех эпизодов.

«Ночь живых кошаков» уже на старте выглядит как одна из самых смелых и забавных премьер этого аниме-сезона. За ее созданием стоит студия OLM («Покемон»), но на этот раз они взялись не за яркое семейное приключение, а за постапокалиптический хоррор, только превращенный в мимимишное безумие. В самом начале нам показывают мир, охваченный таинственным вирусом. Те, кто касаются кошек — заражаются, вследствие чего повсюду вспыхивает самая настоящая «мяудемия». Пандемия превращает человечество в диких и слюнявых пушистых тварей, то есть буквально в кошек. С первых кадров сериал иронизирует над жанром на полную. Вместо зловещих мертвецов на экране котики, и от этого вовсе не легче.

Выжившим людям остается прятаться по развалинам, чтобы отбиться от нашествия хвостатых созданий. Любопытно, что главный герой — не какой-нибудь белокровный солдат, а обычный парень Кунаги, который обладает обширными познаниями о котах. Собственно, это его единственное преимущество — он знает, как думает кошка и как устроен котяческий мир. Хотя в «Ночи живых кошаков» это скорее проклятие, ведь вирус передается через объятия и ласку — а кто способен устоять перед милым котиком? Какая же защита от атаки пушистиков, когда даже при встрече с безобидным бродячим котом появляется навязчивое желание его погладить? Создатели сериала ловко играют этим. Военные, пытаясь остановить караван котов, вместо выстрелов будут очаровано шептать «мяу». Ситуация сразу поставлена с ног на голову. Никаких кровавых разборок со злом — лишь нескончаемое превращение людей в кошек.

В сюжет вплетены неожиданные философские отступления. Герои шутливо замечают: может, человечество просто карается за то, что в прошлой жизни все мы были котами? При этом авторы не скатываются в банальность, ставя и другие философские вопросы — например, есть ли у нас души, помнящие кошачьи воплощения? Это в большей мере выглядит как задумчивый гротеск, чем скучная назидательность.

Абсурдность происходящего вывернута наизнанку. В отличие от классических кровожадных зомби, жертвами «котогриппа» становятся любимцы общества, и никто не может навредить кисонькам. Солдаты в сценарии по-хорошему сумасшедшие. Они готовы умереть, но не стрелять в пушистиков. Видеть, как боевики в противогазах поднимают пистолеты и вдруг впадают в ступор от единственного взгляда котенка, как будто попали под действие чар, очень смешно и даже трогательно. Правительство же относится к «котопокалипсису» максимально серьезно — объявлена полная боевая готовность и построены ловушки, которые моментально рушатся и тают, как снежинки, стоит кошкам прикоснуться к ним. Пушистики делают все, чтобы оставаться хозяевами положения, и не горят желанием есть из чужой миски.

«Ночь живых кошаков» не задерживается на каких-то долгих рассуждениях, а смело идет по протоптанной дорожке молодежных хорроров, ловко сочетая элементы выживания с юмором. Музыка, к слову, соответствует настроению: тема Cat City от THE YELLOW MONKEY передает городской хаос, а в конце звучит Matatabi от WANIMA, воплощая призыв не унывать даже в новом беспощадном мире кошек. Шутки в сериале выдержаны в стиле, близком к моветону — никаких пошлых намеков, но некоторые абсурдные скетчи вызывают здравый хохот.

Во многом режиссер Томохиро Камитани построил первую серию на контрастах. Зрителю сразу показывают, что кошки тут не просто кусают людей, они буквально меняют их ДНК. Сцены с зараженными животными выглядят действительно жутко — пышные хвосты, огромные зрачки, сырой мех на ближайшем плане. Между тем герои чувствуют себя порой так, будто стали частью эксперимента. Благодаря тонкому сочетанию олдскульного выживания и шквала «мяукательной» комедии «Ночь живых кошаков» напрямую отсылает к зомби‑фильмам. Чудовище милое, а выживание кажется какой-то безумной вещью.

Уже после трех серий понятно, что яркость начального конфетти не будет держаться бесконечно. Возможно, что проекту хватило бы парочки серий, чтобы идея не успела потерять свое очарование. Тем не менее на старте история выглядит забавно. Создается впечатление, что перед нами коллаж из классического хоррора и вирусного видео с котиками. Сначала кажется, что это чистый фарс, а потом понимаешь: тут все серьезно.

В целом «Ночь живых кошаков» оставляет приятное послевкусие — аниме получилось задорное. И хотя шансов у идеи продлиться больше одного сезона немного, эта «котоистерия» имеет право на жизнь как минимум в качестве смелого эксперимента.