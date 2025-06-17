«Пощады не будет»: Рецензия Киноафиши

В июне 2025 года Netflix представил «Пощады не будет» — южнокорейский криминальный боевик, который сносит все на своем пути, как бейсбольная бита в руках главного героя. Сериал, основанный на вебтуне О Се-хена и Ким Гын-те под названием Plaza Wars, врывается в жанр нуарного триллера с такой яростью, что фанаты «Олдбоя» и «Джона Уика» точно оценят по достоинству старания авторов. Режиссер Чхве Сон-ын вместе с дебютантами-сценаристами Ю Ги-соном и О Се-хеном создали шоу, которое бьет под дых и оставляет горькое послевкусие. Это история о мести, где нет героев — только выжившие, а также те, кому не повезло.

Сюжет выстраивается вокруг Нам Ги-джуна (Со Джи-соп), бывшего костолома банды «Бон-сан», который 11 лет назад ушел из криминального мира, перерезав себе ахиллово сухожилие, чтобы доказать серьезность намерений. Его младший брат, Нам Ги-сок (Ли Джун-хек), выбрал другую сторону, примкнув к конкурирующей группировке «Джу-вон». Когда Ги-сок погибает при загадочных обстоятельствах, Ги-джун возвращается в Сеул, чтобы найти виновных. Его путь — это не просто месть, а кровавая одиссея, где каждый шаг ведет к новому предательству. С первых кадров сериал задает тон: темный лес, где Ги-джун скрывался, резко сменяется неоновыми джунглями Сеула, и зритель понимает, что пощады здесь действительно не будет. Ни для кого.

Главный плюс «Пощады не будет» — адреналиновый экшен. Боевые сцены поставлены с такой точностью и энергией, что кажутся то ли комиксом, то ли смертельным танцем. Нам Ги-джун с бейсбольной битой выступает не просто линчевателем, а символом утраченных ценностей. Каждый хруст костей, каждый всплеск крови снят с почти садистским вниманием к деталям. Хореография напоминает лучшие образцы южнокорейского кино, от «Человека из ниоткуда» до «Олдбоя», но с современным лоском. Перестрелки, погони, рукопашные бои — всё это не просто зрелище, а способ рассказать историю. Даже второстепенные детали вроде шрама на спине босса клана или семейных дрязг в преступной династии добавляют реализма, делая изображаемый мир осязаемым.

Со Джи-соп — это сердце и душа сериала. Его Ги-джун почти не говорит, но каждый взгляд, каждый сжатый кулак кричит о боли и гневе. Актер создал меланхоличный образ, который одновременно пугает и вызывает сочувствие. Это не герой, а человек, которого сломала жизнь, но он все еще идет вперед. Второстепенные герои, к сожалению, не такие яркие. Антагонисты умирают, не успев раскрыться. Да и очень сложно понять сразу, кто хороший, а кто плохой.

Сеул предстает то клаустрофобным лабиринтом темных переулков, то холодным царством стекла и неона. Контраст между мраком и светом подчеркивает внутренний конфликт Ги-джуна, а динамичный монтаж держит в напряжении. Саундтрек — от пульсирующих электронных битов до тревожных струнных — усиливает атмосферу, делая каждый сорокаминутный эпизод сродни удару биты.

Но не все так гладко. Сценарий, несмотря на свою энергию, порой буксует. Семь серий — это странный выбор. Для истории мести это слишком много, а для раскрытия всех интриг — слишком мало. К середине сезона сюжет начинает запинаться. Новые повороты появляются чуть ли не в каждом эпизоде, и не всегда понятно, кто на чьей стороне. Конфликт между кланами «Джу-вон» и «Бон-сан» осложняется интригами коррумпированных копов и прокурора Ли Гым-сона (Чу Ён-у), но нити повествования иногда путаются. Некоторые сцены кажутся обрезанными, а мотивация героев — надуманной. Например, решение Ги-джуна подозревать всех подряд порой выглядит натянутым, а моральные дилеммы, которые могли бы добавить глубины, остаются на поверхности. Финал же предлагает сложный взгляд на справедливость, но до него зритель может устать от избытка сюжетных линий.

Сериал еще до премьеры успели огласить «неофициальным спин-оффом “Джона Уика”». На самом деле отчасти это действительно так. Будь у проекта короче хронометраж, побольше ярких второплановых героев и огнестрельного оружия (на что в Южной Корее табу), то мы вполне бы могли получить корейского Джона Уика.

«Пощады не будет» — это не идеальный сериал, но он и не пытается быть таковым. Это яростный и бескомпромиссный боевик, который берет жанровые тропы — одинокий мститель, коррумпированный мир, предательство — и доводит их до предела. Сериал сохраняет дух вебтуна, но также содержит современные штрихи вроде приложения «Кладбище» (по сути, это просто Telegram), которое превращает убийства в gig-экономику. Для тех, кто ищет глубокую драму, данное шоу может показаться поверхностным, но для любителей экшена это настоящий пир. Со Джи-соп и его бита — это сочетание, которое точно запомнится, а финальная разборка во всех красках оправдывает название проекта.

Если вы любите, когда кровь льется рекой, а главный герой карает плохих парней и прет напролом, «Пощады не будет» — ваш билет в мир, где месть — это искусство. Сериал, конечно, не без огрехов, но его энергия и стиль делают его одним из главных хитов Netflix лета 2025 года. Включайте, держитесь крепче и не ждите милосердия.