«Сверхкомпенсация»: Рецензия Киноафиши

Бенни — классический «золотой ребенок». Звезда школьной футбольной команды, король выпускного, примерный ученик и гордость родителей. За всеми этими масками скрывается нерешительный одинокий подросток, который и сам не понимает, чего он хочет от жизни. Поступив в колледж, Бенни по привычке старается влиться в коллектив и стать «своим», но неожиданно для себя и окружающих сближается с Кармен — девушкой-аутсайдером, не вписывающейся в стандартные рамки и шаблоны. Вместе ребятам предстоит совершить немало глупостей, чтобы понять, чего они хотят на самом деле.

«Сверхкомпенсация» — это авторский проект комика Бенито Скиннера, который не только стал идейным вдохновителем и сценаристом проекта, но и исполнил главную роль. «Сверхкомпенсация» основана на одноименном шоу Скиннера, с которым он дебютировал в 2018 году, и многие из сцен сериала вдохновлены его личными переживаниями.

Центральная тема «Сверхкомпенсации» — поиск своего настоящего «я» и обретение идентичности. Вступив во взрослую жизнь, герои чувствуют растерянность и подавленность, отчего совершают глупости одну за другой и носят маски, желая отвоевать лучшее место в студенческой иерархии. Бенни, будучи идеальным «проектом» своих родителей, пытается соответствовать образу крутого парня и примерного сына: ходит на тусовки, которые ему ничуть не интересны, и посещает занятия по экономике, потому что так хочет его отец. Кармен тяжело переживает гибель старшего брата, чьими интересами и увлечениями она всегда жила. Старшая сестра Бенни Грейс находится в тени своего бойфренда Питера, не в силах прекратить с ним отношения. Сам Питер пытается урвать свой кусок популярности и признания, страдая серьезными комплексами из-за своего происхождения. Все герои притворяются кем-то, кем они не являются, стремясь соответствовать чужим ожиданиями и боясь упустить свой шанс на любовь и признание.

Стереотипы о студенческой жизни в «Сверхкомпенсации» выкручены на максимум. Вечеринки в кампусе здесь проходят ежедневно, а алкоголь на них льется даже не рекой, а целым океаном. Элитное тайное общество, куда так хочет попасть Бенни, рассылает потенциальным кандидатам зловещие письма, запечатанные сургучом. Испытания при вступлении в клуб выглядят максимально абсурдными и унизительными. А первый день в колледже и первая вечеринка кажутся вчерашним школьникам едва ли не главным событием их жизни, которое точно определит их дальнейшую судьбу. Не обойдется здесь и без анонимной рассылки с секретами и слухами о студентах наподобие дневника Реджины Джордж из «Дрянных девчонок».

«Сверхкомпенсация» начинается как легкомысленная комедия в духе «Американского пирога», под завязку забитая шутками ниже пояса. В первых сериях интересы всех героев вертятся исключительно вокруг секса и алкоголя. Но постепенно персонажи раскрываются и с другой, более трепетной и глубокой стороны, а новая страница жизни оборачивается не только новыми проблемами, но и новыми возможностями. Дружба Бенни и Кармен, абсолютно невозможная в школе (он — звезда и всеобщий любимец, она — изгой без друзей), становится спасительным кругом и позволяет наконец сделать первые шаги навстречу своему истинному «я». Конечно, путь этот непростой и небыстрый, и на нем герои успеют совершить немало ошибок, наговорить друг другу гадостей и запутаться в паутине собственной лжи. Именно поэтому первый сезон «Сверхкомпенсации» заканчивается не точкой, а многоточием. Герои наконец сбросили маски, но смогут ли они примириться с собой и друг с другом, остается под вопросом.