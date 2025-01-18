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«Разделение»: Рецензия Киноафиши

18 января 2025 14:57
«Разделение»: Рецензия Киноафиши

Каким получилось начало второго сезона.

«Разделение» — сериал удивительный сразу по нескольким причинам. Во-первых, он стал дебютным для придумавшего его сценариста Дэна Эриксона и был единодушно назван одним из лучших шоу в 2022-м году. Во-вторых, автор, создав хит, вместо того, чтобы тут же взяться за продолжение, томил зрителей в тягостном ожидании целых три года — по меркам эпохи стриминговых войн это целая вечность.

В-третьих, всё это время Эриксон не только пережидал окончание забастовки гильдии сценаристов, которая объясняет задержку только отчасти, но и вел настоящую войну с одним из продюсеров Марком Фридманом, у которого были совсем другие виды на продолжение. История кино знает немало случаев, когда тяжелая атмосфера на площадке не мешала созданию выдающихся историй, и второй сезон «Разделения» относится как раз к их числу (это в-четвертых). На сайте Rotten Tomatoes у него впечатляющие 95% положительных рецензий! Эриксону удалось создать сиквел, достойный оригинального сезона (это в-пятых).

Кодой дебютного сезона стал один из мощнейших клиффхэнгеров в истории американского телевидения. «Разделенные» работники Отдела Обработки Макроданных — Марк (Адам Скотт), Хэлли (Бриттни Лоуэр) и Ирвинг (Джон Туртурро) — прорвались на свободу и произвели пару сюжетных твистов. Хэлли узнала, что ее outie, то есть «внешняя» личность, приходится дочерью самому Джему Игану, руководителю корпорации Lumon, а Марк выяснил, что его считавшаяся погибшей жена жива и всё это время работала с ним под именем мисс Кейси.

Действие второго сезона парадоксальным образом начинается сразу же после этого, хотя с того момента прошло пять месяцев. Innie Марка, то есть его рабочая личность, просыпается всё в том же лифте Lumon, ведущем на подземный этаж для разделенных. Для него всех этих месяцев просто не существовало. После головокружительного забега по стерильно белому лабиринту Марк обнаруживает, что его прежнюю команду из Отдела Обработки Макроданных полностью заменили, фанатично преданная корпорации мисс Кобел (Патриша Аркетт) уволена, улыбчивый мистер Милчик (Трэмелл Тиллман) занял ее должность главы этажа разделенных, а его помощницей стала мисс Хуанг (Сара Бок), которой едва исполнилось 15 лет. В общем, всё стало еще чудесатее, чем было.

«Разделение»: Рецензия Киноафиши

И кажется, это можно сказать обо всем втором сезоне. Темп по сравнению с первым явно возрос. В открывающем эпизоде сюжетных событий оказалось больше, чем в доброй половине премьерного сезона, развивавшегося не столь стремительно. Изменилась и тональность. Эриксон называл «Разделение» производственной комедией, которая после того, как по ней проехался грузовик, еще долго пролежала на солнце и в итоге мутировала в нечто совершенно другое. Но именно в этой первородной жанровости скрывалось человеческое измерение сложноустроенного научно-фантастического мира сериала. Первый сезон во многом строился на динамике зачастую комических отношений четырех работников ООМД. Innie Марка, Хэлли, Ирвинга и Дилана (Зак Черри) заметно повзрослели после знакомства с миром снаружи и с самого первого эпизода готовят восстание против таинственной корпорации. Закономерно выросли и драматургические ставки. Новая серьезность «Разделения» явно отразилась в цветах — вместо зеленого и оранжевого пришел синий, который царит в костюмах героев и интерьерах Lumon.

«Разделение»: Рецензия Киноафиши

Эриксон пообещал ответить во втором сезоне хотя бы на часть вопросов, мучивших зрителей последние три года. Куда ведет черный коридор, в котором исчезла мисс Кейси и который outie Ирвинга изображал на картинах? Что означают цифры, которые обрабатывает ООМД? Чем вообще занимается Lumon и какие цели преследует? Зачем вообще придумали процедуру «разделения» и почему всех работников корпорации называют «детьми Кира» (основателя Lumon)? Наконец, как с тайнами компании связан отдел, разводящий козлов? Будем ждать ответов в ближайших девяти эпизодах одного из самых необычных сериалов последних лет.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
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