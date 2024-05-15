«Выжить в мо...»: Рецензия Киноафиши

Создатели фильма «Выжить в Мо…», участника основного конкурса 46-го ММКФ, настаивают: это не черная комедия, а драмеди, то есть драма и комедия в одном флаконе. Состояние и эмоции зрителей на протяжении ленты здесь меняются так же динамично, как полоски на шкуре зебры: от веселья переходишь к размышлениям, потом к сочувствию или грусти — и снова взрываешься смехом. Тема смерти пронизывает весь фильм, но решена она настолько без накала, как бытовой факт о конечности жизни, в спокойном повседневном ключе, что эти правила игры легко принимаешь. Комическое часто срабатывает здесь на основе смысловых перевертышей — на тему смерти смеяться не принято, о ней и говорят-то полушепотом. «И смех и грех», как говорится, но такое сочетание несочетаемого дает очень бодрящий, мозговзрывательный эффект.

Остроумное название ленты, «Выжить в Мо…», задает смысловую канву. По нему все и вышло: в Молдове выжить трудно, тем более в деревне, где родители ставят в пример свою сельскую жизнь, а ты — подающий надежды студент-медик. Главный герой с романтическим именем Дамиан органично и непосредственно сыгран известным театральным румынским актером и телеведущим Каталином Лунгу. В свои опытные 28 он очень натурально перенял характер наивного 20-летнего юноши пылкого со взором горящим. Уже сам по себе тот предельно достоверный и честный образ деревенского паренька, закружившегося в водовороте московских событий, держит сюжетную линию — герой выступает посланником жизни в месте, где все как будто служит смерти.

Хвастливый односельчанин распишет райские кущи и заманит в столицу, а тут условия труда окажутся как в чистилище — морг, а не больница. Наш лирический герой с тонкой душевной организацией становится нелегалом в заложниках ситуации: уехать нельзя (надо отработать за такую «вакансию» деньги), а домой возвращаться и слышать отцовское «я же тебе говорил» не хочется. Да и мечта об успехе окрыляет, и чтобы не меньше, как у покорившего столицу уроженца Кишинева — архитектора Щусева.

Герой стойко решает остаться работать в московском морге, но нестойко валится в обморок при каждом удобном и неудобном случае — а в морге покойники, как можно понять, водятся повсюду. (В роли неживых тел, кстати сказать, поочередно побывали все участники съемочной группы, кроме оператора). Сам морг на удивление не вызывает зрительского уныния или отторжения — на месте действия фильма быстро перестаешь акцентироваться и погружаешься атмосферу, полную юмора.

«Живи вечно — завещай тело науке!» — рубленым советским шрифтом вопиет плакат с доски в морге. В один этот лозунг запакован весь абсурдистский посыл фильма. Здесь вообще много фраз, достойных разойтись на цитаты. Это комедия положений и блестящих диалогов. Смеешься примерно надо всем: относительностью жизни, карикатурностью ее конца, развенчанием мрачного культа смерти. В обшарпанном морге сходятся живое и неживое, веселое и траурное, человечное и циничное.

Выжить в мо...

И события в жизни главного героя добавляют драматический оттенок в комическую атмосферу морга: влюбленность на фоне тяги к медицине, махинации с похоронными процедурами, прятки с проверяющим из службы миграции. Чего только стоит флирт неискушенного в сердечных делах Дамиана с девушкой у операционного стола, где студентам-медикам надо вскрыть труп и извлечь из тела органы! Что может быть лучше, чем показать свое расположение, протянув любимой реальное человеческое сердце? Трупы, которые надо таскать, гримировать, фотографировать, как живых, в обнимку с друзьями на лавочке, сажать в такси. В этой «пляске смерти», чаще карикатурной, чем трагической, мимо нас проходит вереница смешных персонажей — как почивших, так и еще живых. Смотреть на происходящее привратникам царства мертвых без алкогольной анестезии тяжко: работники морга дружно и обильно употребляют спирт, чтобы позже кодироваться от пьянства «по системе Станиславского» (то есть на основе личной веры): несколько пассов руками — и чудо происходит.

Впрочем, главное чудо — это внутренняя нетрансформация Дамиана. В Москве, где с живыми взаимодействовать подчас было труднее, чем с мертвыми, наш наивный юноша умудрился остаться чистым и не запятнать себя. Он лишь взрослеет, но не черствеет. И к финалу мы видим уже не молодого деревенского мечтателя и недотепу, а мужчину, который умеет прощать, принимать взрослые решения и живет по совести.

Фильм — совместная продукция Румынии, Молдавии и России, создан режиссером-дебютантом Григоре Бекетом. Стоит отметить и Бориса Бекета, большого мастера молдавского кинематографа и театра, отца режиссера. В картине он блестяще сыграл последнюю в своей жизни роль патологоанатома-наставника.

В итоге получился этакий русско-молдавско-румынский Кустурица. Правда, не такой громкий и выстроенный на более интеллектуальном юморе. Несмотря на мрачный антураж, «Выжить в Мо…» рождает в душе светлое ощущение. В том числе благодаря таланту Каталина Лунгу. Он прекрасно решает образ в ключе новой искренности и удовлетворяет зрительский запрос на предельную честность в кадре. Веришь настолько, что может показаться: сам Каталин в жизни тот же простачок с широко распахнутыми глазами, готовый поверить каждому встречному, а мы наблюдаем за документальным фильмом о злоключениях молодого врача.

Это добрый фильм о вере в себя и себе вопреки жизненным преградам. О том, что мечта обязательно сбудется, если не сворачивать с выбранного пути. Для такого героя, как Дамиан, как говорится, «всюду жизнь». Даже в морге.

Наталия Немова