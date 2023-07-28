«Благие знамения»: Рецензия Киноафиши

28 июля на Amazon Prime вышло шесть серий второго сезона адаптации одноимённой книги Терри Пратчетта и Нила Геймена «Благие знамения». Спустя практически четыре года все фанаты творчества двух писателей снова могут увидеть Кроули и Азирафаэля в действии, которых играют Дэвид Теннант и Майкл Шин. Рассказываем, получилось ли продолжение достойным первого сезона.

Как же прекрасен район Сохо в Лондоне в любое время года, несмотря на выхлопные газы, шумных людей и бесконечно работающие заведения. В книжном магазине Азирафаэля всё иначе – у него настоящая тишина, которая только иногда пропадает из-за редких посетителей и музыки Шостаковича. Ангел очень любит классических композиторов и частенько покупает пластинки в соседнем аутентичном маленьком помещении, которым заведует дружелюбная Мэгги. Бизнес достался ей от покойной бабушки, поэтому она всеми силами пытается его сохранить. Каждый раз женщина беспокоится, что не может оплатить аренду господину Азирафаэлю из-за тяжелых ковидных времён. Ангел, как самое доброе существо, уже и забыл про долг, но Мэгги каждый раз напоминает. Теперь ему остаётся только брать пластинки бесплатно и сразу выбегать из магазина, чтоб жизнерадостная женщина не пыталась в очередной раз заговорить о переезде и закрытии бизнеса.

Благие знамения 2

Напротив них тоже кипит настоящая жизнь. Через маленькую улочку работает уютное кафе, где Мэгги заказывает обезжиренный латте почти каждый день. Хозяйка заведения Нина ей очень нравится, поэтому женщина из магазина пластинок всё пытается с ней сблизиться. Бариста, конечно, с первого взгляда, кажется холодной и неприступной, но между девушками всё равно завязывается разговор и общая симпатия. Опять светлая и тёмная стороны находят все силы и переступают свои различия и принципы, чтобы подружиться. Кого-то это очень сильно напоминает, неправда ли? Конечно, это ведь точь-в-точь как отношения Азирафаэля и Кроули, Ангела и Демона, Рая и Ада, добра и зла.

Азирафаэль и Кроули ведут свою спокойную жизнь в шумном мегаполисе, больше не занимаются чудесами и не спасают мир от Армагеддона. Демон всё ещё слушает группу Queen и периодически оскаливается на Ангела, который тихо-мирно попивает шерри и хлопает ресницами, потому что душа у него слишком добрая. Единственными развлечениями для них обоих стали посиделки в книжном магазине и иногда походы в кафе через дорогу, где Кроули заказывает огромное количество шотов эспрессо. Раз уж в Ад дорога запрещена, то можно устроить настоящий «огонь» в желудке и во всём теле. Они ведут себя как старая замужняя аристократическая пара, живущая в маленьком тихом английском городке, куда мечтали отправить Нил Гейман и Терри Пратчетт своих героев.

Идиллии и спокойствию не суждено было долго существовать. Во-первых, Ангел и Демон находятся в человеческом мире, где люди являются самой большой опасностью. Войны, эпидемии, катастрофы и многое другое происходят уже без вмешательства приспешников Ада, а Раю не всегда удаётся за всеми «прибрать». В любом случае, Кроули и Азирафаэлю вообще нельзя как-то связываться со своими начальниками из-за событий первого сезона, поэтому они стараются не высовываться. Вот только внезапно на пороге книжного магазина появляется абсолютно голый и ничего не помнящий архангел Гавриил, бывший босс Ангела. Как его занесло на планету Земля и почему он в таком виде – с этой задачей придётся разобраться Кроули и Азирафаэлю. Конечно, они будут не одни в этом путешествии, потому что их соседи Нина и Мэгги обязательно помогут (их просто никто не спросит) в сложной небесно-адской авантюре.

Благие знамения 2

Когда сиквел проекта был объявлен, много фанатов творчества Нила Геймана и Терри Пратчетта очень сильно беспокоились, в какую сторону уйдёт сюжет. Хотя давно было известно, что оба писателя работали над продолжением романа, но, к сожалению, результат никогда не был опубликован. Нил Гейман берёт самое лучшее с уже написанных и любимых персонажей и рисует вокруг них ситуацию, в которой могли оказаться только Кроули и Азирафаэль. Всё это сопровождается хаотичностью современной людской жизни, английским юмором, отличным саундтреком и абсолютной игрой актёрского ансамбля. Нил Гейман вернулся вместе со своими Ангелом и Демоном, Терри Пратчетт будет только рад.

Откладывайте все дела на потом и скорее включайте «Благие знамения», так как пришло время от души расслабиться от будней суеты и постоянного тяжелого информационного потока новостей. Сядьте поудобнее в кресло, налейте какао и отправляйтесь в путешествие вместе с Ангелами и Демонами.