«Чужак»: Рецензия Киноафиши

Уже с первых кадров мы встречаем Самира, для которого бокс — любимый спорт. Судя по всему, мужчина делает немалые успехи на ринге. Однако в этот момент в тренажерке разгорается жаркий спор между качками, который перерастает в драку «стенка не стенку». В ней участвуют чуть ли не все спортсмены в зале за исключением Самира. Кстати, они — заключенные. А Сэм, который был профессиональным боксером, но загремел в тюрьму, готовится к освобождению. Так что ему неприятности не нужны. Напротив, он изо всех сил старается подготовиться к своей реинтеграции в общество. Герой выходит на свободу. Но не успевает он начать новую жизнь, как с ним происходит страшный инцидент. Тогда он летит в Таиланд, где строит все заново.

Пять лет спустя француз счастливо живет с женой-тайкой Мией и воспитывает ее прелестную дочь Дару в небольшой рыбацкой деревушке. Он работает в отеле доставщиком багажа и (неофициально) участвует в договорных матчах. Но идиллия понемногу начинает рушиться. Начинается все с мечты супругов купить участок земли на пляже и открыть там собственный ресторан. Однако другой француз Наронг перебивает их цену. Кажется, он не против уступить Сэму, но за это просит маленькую услугу. Герой должен переправить партию запрещенных веществ. Не сразу, но Самир соглашается на это опасное дело. Все пойдет не по плану, и единственное, что останется Самиру, — отомстить за все.

«Чужак» — новый фильм французского режиссера Ксавье Жанса, который снимает прежде всего жанровое кино. В его фильмографии встречаются в основном боевики и ужасы, среди которых особенно заметны «Разделитель», «Граница», «Атлантида» и «Заклятье. Наши дни». И даже после того, как он выпустил комедию «Мальчишник в Европе» (2018), режиссер возвращается к привычному зубодробительному экшену в «Чужаке». Снял историю Самира Жанс за три месяца, причем многое на натуре в Париже и в Таиланде, в том числе на Пхукете, в Чантабури, Бангкоке и деревне Банг-Чан.

Чужак

Новый фильм, конечно, прежде всего привлечет внимание поклонников жанра боевика. Части, в которых вводят второстепенных персонажей, кажутся скучноватыми, но как только Нассим Си Ахмед, исполнитель роли Сэма, выходит с экшеном на авансцену, сюжет оживляется. Боевые сцены с ним выглядят весьма убедительно, особенно благодаря тому, что он — еще и чемпион Франции по кикбоксингу среди юниоров 2009 года.

В картине есть немало хорошо поставленных драк, особенно в ее второй половине. Жестокость, насилие и кровь — вот три кита, на которых держится повествование. При этом режиссеру удается показать казнь бандитской части Таиланда без упоения насилием. В то же время это снято в стилистике азиатского кино о боевых искусствах, которым, например, Квентин Тарантино вдохновлялся, снимая дилогию «Убить Билла». Фильмам Тарантино «Чужак» тоже делает реверанс, добавляя в кадр много ярко-красной крови, которая выглядит предельно искусственно, и, конечно, тему мести. Картина может понравиться любителям боевиков с Лиамом Нисоном, который в одиночку побеждает всех злодеев. И даже немного напоминает кинофраншизу «Джон Уик».

Чужак

Продолжительные драки, встречающиеся на протяжении всего сюжета, метафорически обыгрывают основные философские проблемы, волнующие режиссера. Эти размышления прямо звучат в начале фильма, пока герой еще отбывает свой срок. Одиночество, пустота и мир «лишнего человека», типа героя, знакомого нам с уроков литературы, — вот что кажется Жансу важнейшими темами, для которых вполне традиционный боевик становится неплохой формой. Правда, картина рисуется чересчур пессимистичная, мрачная и беспросветная. В мире «Чужака» совсем нет места человечности и даже любви, а всем правит предательство и месть.