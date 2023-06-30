«Там, где цветет полынь»: Рецензия Киноафиши
По ту сторону жизни.
Десятиклассница Ульяна (Виктория Агалакова) открывает в себе страшную способность: она может предвидеть чужие смерти. Вскоре девушка потеряет младшего брата Никиту, а ее мама в тяжелом состоянии попадет в больницу. Ульяна заключит сделку со сверхъестественными силами, чтобы спасти жизнь близкого человека. Для этого героине придется принять свой дар и разгадать тайну поля полыни, которое находится в потустороннем мире.
1 июля в онлайн-кинотеатре KION выходит мистический сериал «Там, где цветет полынь», снятый режиссером Кириллом Кузиным по одноименному бестселлеру Ольги Птицевой. Проект получился менее мрачным, чем книга, и напоминает меланхоличную сказку про девочку, которая должна пройти через ряд испытаний, чтобы обрести свободу. Если в оригинальном произведении Ульяна, как Орфей, с каждым шагом все глубже погружается во всепоглощающую тьму загробного царства, то в сериале героине до определенного момента удается балансировать на границе миров. Рассказываем, какой вышла экранизация самобытного романа, в котором хтоническая жуть переплетается с размышлениями о бренности бытия.
Создатели сериала внимательно подошли к воплощению книжной атмосферы. Запах полыни, издревле ассоциирующейся с колдовством, источает каждый эпизод: в своих видениях Ульяна постоянно возвращается на бескрайнее поле, окутанное туманом, где цветет горькая трава. Согласно народным поверьям, это растение должно отгонять злых духов и защищать от сглаза. Однако в сериале полынь, или, как ее еще называют, «трава над травами», становится не оберегом, а источником темной энергии, символом смерти и бессмертия. Татуировками с магическим растением, проявляющимися в напоминание о необходимости сбора человеческих душ, помечают тех, кто заключил сделку со сверхъестественными силами, находясь на грани.
В книге к Ульяне, потерявшей всякую надежду на счастливое будущее, приходит Гус – древнее создание, пропахшее полынью и способное принимать обличье отталкивающего старика, за которым едва удается разглядеть нечто среднее между Вием, лишенным способности убивать взглядом, и самим Сатаной. Хтоническая нечисть предлагает девушке послужить ему взамен на исполнение заветного желания. В сериале вместо Гуса, не покидающего свои поля смерти, Ульяну навещает его помощница – таинственная ведьма Рута в исполнении Сабины Ахмедовой. Для актрисы роль расчетливой колдуньи уже вторая в карьере. Сабину мы уже видели в образе цыганской ворожеи в проходном хорроре «Приворот. Черное венчание», однако в «Там, где цветет полынь» ее героиня не появляется эпизодически, а выполняет важную миссию Харона – переправляет души умерших в удушающие объятия Гуса. Фигура зла родом из подземного мира долгое время скрывается в полыни, чтобы ближе к финалу предстать во всей своей ужасающей красе. Зритель будет гадать, каким Гус окажется в сериале, и это ожидание встречи с ненасытным пожирателем смерти не позволит забросить сериал.
Каждая серия «Там, где цветет полынь» длится примерно пятнадцать минут. Конечно, такой короткий хронометраж не позволяет раскрыть всю глубину произведения, но он же и не дает заскучать: повествование в сериале очень складное, пересечение двух миров – почти бесшовное, а инфернальная атмосфера, вписанная в современный контекст, представляет собой любопытное смешение стилей прошлогоднего «Конца света» и «Темного мира», вышедшего в 2010-м. «Там, где цветет полынь» смотрится как очень красивый клип по мотивам произведения Птицевой, и такой формат, несомненно, вызовет неподдельный интерес именно у тех, кто книгу не читал: хочется поскорее открыть первую главу и погрузиться в сказочную реальность, где дух смерти, как и аромат полыни, следует за героями по пятам, и разобраться в тайных смыслах проекта, отсылающих к первоисточнику. В сериале отказались от книжной неприкаянности Ульяны, перебирающейся из одной коммунальной квартиры в другую и скитающейся по электричкам, – девушка ищет ответы на вопросы среди московских высотных новостроек. Индустриальные локации, облюбованные скейтерами и блогерами-руферами, нисколько не умаляют шарм первоисточника и при этом придают экранизации современности, которую особенно оценят подростки.
Сериал прекрасно выполняет ознакомительную функцию: он очень выразительно объясняет смысловую актуальность и мистическую необыкновенность книги Птицевой, сопряженную с темным славянским фольклором, и грамотно транслирует основные идеи произведения о противостоянии нового и старого миров, выхода из круговорота несчастий и самоотверженной борьбе с безжалостной и вечно голодной системой, превращающей людей в рабов. Сериал о пути девочки Ульяны к свету в трогательном и искреннем исполнении Виктории Агалаковой, у которой в том числе был опыт в мистическом кино, может показаться несколько наивным, в отличие от своего мрачного первоисточника, но для историй о победе добра над злом, избавленных от пафоса или фальши, сейчас самое время.
«Там, где цветет полынь» сохраняет свой сказочный нарратив на протяжении всех шести серий. Ульяна должна выполнить три задания — принести ведьме три предмета, принадлежащих людям, смерть которых засвидетельствует девушка. В сериале нас знакомят с тремя главными «полынниками», прислуживающими Руте. В экранизации злобная нежить, словно Кощей Бессмертный, похищает юных и полных сил, Ульяне встречаются волшебные помощники, темные существа испытывают ее на прочность, а истинный героизм всегда вознаграждается. В сериале героиню не лишают абсолютно всего, поэтому ей приходится немного проще, чем в книге. При этом проект старательно передает, как тяжело Ульяне совладать со своим даром: видения о мертвецах мучают ее, практически лишая сил. Героиня, которой в полной мере дано постичь быстротечность жизни, сначала воспринимает свои способности как проклятие, но затем осознает, что она не в силах изменить то, что уже предрешено. Тема поэтапного принятия неизбежности смерти красной нитью проходит через весь сериал.
«Там, где цветет полынь» – качественно снятый мистический сериал с запоминающейся колдовской атмосферой и простым посылом: почаще обнимать близких и ценить каждое мгновение, проведенное с ними, ведь ничто в этой жизни, увы, не вечно.