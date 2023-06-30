«Там, где цветет полынь»: Рецензия Киноафиши

Десятиклассница Ульяна (Виктория Агалакова) открывает в себе страшную способность: она может предвидеть чужие смерти. Вскоре девушка потеряет младшего брата Никиту, а ее мама в тяжелом состоянии попадет в больницу. Ульяна заключит сделку со сверхъестественными силами, чтобы спасти жизнь близкого человека. Для этого героине придется принять свой дар и разгадать тайну поля полыни, которое находится в потустороннем мире.

1 июля в онлайн-кинотеатре KION выходит мистический сериал «Там, где цветет полынь», снятый режиссером Кириллом Кузиным по одноименному бестселлеру Ольги Птицевой. Проект получился менее мрачным, чем книга, и напоминает меланхоличную сказку про девочку, которая должна пройти через ряд испытаний, чтобы обрести свободу. Если в оригинальном произведении Ульяна, как Орфей, с каждым шагом все глубже погружается во всепоглощающую тьму загробного царства, то в сериале героине до определенного момента удается балансировать на границе миров. Рассказываем, какой вышла экранизация самобытного романа, в котором хтоническая жуть переплетается с размышлениями о бренности бытия.

Там, где цветет полынь

Создатели сериала внимательно подошли к воплощению книжной атмосферы. Запах полыни, издревле ассоциирующейся с колдовством, источает каждый эпизод: в своих видениях Ульяна постоянно возвращается на бескрайнее поле, окутанное туманом, где цветет горькая трава. Согласно народным поверьям, это растение должно отгонять злых духов и защищать от сглаза. Однако в сериале полынь, или, как ее еще называют, «трава над травами», становится не оберегом, а источником темной энергии, символом смерти и бессмертия. Татуировками с магическим растением, проявляющимися в напоминание о необходимости сбора человеческих душ, помечают тех, кто заключил сделку со сверхъестественными силами, находясь на грани.

В книге к Ульяне, потерявшей всякую надежду на счастливое будущее, приходит Гус – древнее создание, пропахшее полынью и способное принимать обличье отталкивающего старика, за которым едва удается разглядеть нечто среднее между Вием, лишенным способности убивать взглядом, и самим Сатаной. Хтоническая нечисть предлагает девушке послужить ему взамен на исполнение заветного желания. В сериале вместо Гуса, не покидающего свои поля смерти, Ульяну навещает его помощница – таинственная ведьма Рута в исполнении Сабины Ахмедовой. Для актрисы роль расчетливой колдуньи уже вторая в карьере. Сабину мы уже видели в образе цыганской ворожеи в проходном хорроре «Приворот. Черное венчание», однако в «Там, где цветет полынь» ее героиня не появляется эпизодически, а выполняет важную миссию Харона – переправляет души умерших в удушающие объятия Гуса. Фигура зла родом из подземного мира долгое время скрывается в полыни, чтобы ближе к финалу предстать во всей своей ужасающей красе. Зритель будет гадать, каким Гус окажется в сериале, и это ожидание встречи с ненасытным пожирателем смерти не позволит забросить сериал.

Там, где цветет полынь

Каждая серия «Там, где цветет полынь» длится примерно пятнадцать минут. Конечно, такой короткий хронометраж не позволяет раскрыть всю глубину произведения, но он же и не дает заскучать: повествование в сериале очень складное, пересечение двух миров – почти бесшовное, а инфернальная атмосфера, вписанная в современный контекст, представляет собой любопытное смешение стилей прошлогоднего «Конца света» и «Темного мира», вышедшего в 2010-м. «Там, где цветет полынь» смотрится как очень красивый клип по мотивам произведения Птицевой, и такой формат, несомненно, вызовет неподдельный интерес именно у тех, кто книгу не читал: хочется поскорее открыть первую главу и погрузиться в сказочную реальность, где дух смерти, как и аромат полыни, следует за героями по пятам, и разобраться в тайных смыслах проекта, отсылающих к первоисточнику. В сериале отказались от книжной неприкаянности Ульяны, перебирающейся из одной коммунальной квартиры в другую и скитающейся по электричкам, – девушка ищет ответы на вопросы среди московских высотных новостроек. Индустриальные локации, облюбованные скейтерами и блогерами-руферами, нисколько не умаляют шарм первоисточника и при этом придают экранизации современности, которую особенно оценят подростки.

Сериал прекрасно выполняет ознакомительную функцию: он очень выразительно объясняет смысловую актуальность и мистическую необыкновенность книги Птицевой, сопряженную с темным славянским фольклором, и грамотно транслирует основные идеи произведения о противостоянии нового и старого миров, выхода из круговорота несчастий и самоотверженной борьбе с безжалостной и вечно голодной системой, превращающей людей в рабов. Сериал о пути девочки Ульяны к свету в трогательном и искреннем исполнении Виктории Агалаковой, у которой в том числе был опыт в мистическом кино, может показаться несколько наивным, в отличие от своего мрачного первоисточника, но для историй о победе добра над злом, избавленных от пафоса или фальши, сейчас самое время.

Там, где цветет полынь

«Там, где цветет полынь» сохраняет свой сказочный нарратив на протяжении всех шести серий. Ульяна должна выполнить три задания — принести ведьме три предмета, принадлежащих людям, смерть которых засвидетельствует девушка. В сериале нас знакомят с тремя главными «полынниками», прислуживающими Руте. В экранизации злобная нежить, словно Кощей Бессмертный, похищает юных и полных сил, Ульяне встречаются волшебные помощники, темные существа испытывают ее на прочность, а истинный героизм всегда вознаграждается. В сериале героиню не лишают абсолютно всего, поэтому ей приходится немного проще, чем в книге. При этом проект старательно передает, как тяжело Ульяне совладать со своим даром: видения о мертвецах мучают ее, практически лишая сил. Героиня, которой в полной мере дано постичь быстротечность жизни, сначала воспринимает свои способности как проклятие, но затем осознает, что она не в силах изменить то, что уже предрешено. Тема поэтапного принятия неизбежности смерти красной нитью проходит через весь сериал.

«Там, где цветет полынь» – качественно снятый мистический сериал с запоминающейся колдовской атмосферой и простым посылом: почаще обнимать близких и ценить каждое мгновение, проведенное с ними, ведь ничто в этой жизни, увы, не вечно.