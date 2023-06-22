«Секретное вторжение»: Рецензия Киноафиши

Все мы помним скруллов по первому «Капитану Марвел». Тогда зеленые бодиморфы во главе с Талосом (Бен Мендельсон), казавшиеся поначалу отъявленными злодеями, в финале проявились как жертвы агрессии суровых кри (другой инопланетной расы). В итоге оставшихся в живых после массовых чисток немногочисленных скруллов пригласили на Землю Кэрол Денверс (та самая Капитан Марвел в исполнении незабвенной Бри Ларсон) и глава Щ.И.Т.а Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), пообещавшие найти в бескрайнем космосе новый и безопасный дом для них.

Дело было еще в 90-х, воды после которых утекло предостаточно, чтобы полностью изменить диспозицию. Фьюри, хромающий и растерявший форму после стирания из реальности на пять лет Таносом, подходящую планету для скруллов так и не нашел, Кэрол пропадает неведомо где, Талос не смог удержать лидерство и уступил его новому поколению скруллов, уже выросших на Земле и решивших, что искать новый дом не нужно — он уже обретен.

Эту группу возглавляет немногословный Гравик (Кингсли Бен-Адир), мстительный скрулл с таинственной мотивацией и глубокой личной неприязнью лично к Фьюри — ее причина в первых двух сериях не раскрыта, но дело, вероятно, в какой-то детской травме, — чьи агенты внедрены в правительства и спецслужбы по всему миру (помните, что скруллы меняют внешность и способны похищать воспоминания?) с одной целью — посеять на Земле хаос, который приведет к уничтожению человечества и освободит планету для скруллов, к слову, не боящихся радиации. Для этого Гравик устраивает мелкие военные провокации, приводящие к пограничным конфликтам, но вишенкой на торте его плана становится старый добрый ядерный конфликт России и США.

Секретное вторжение

Создатели «Секретного вторжения» — от «верховного продюсера» Marvel Кевина Файги до шоураннера Кайла Брэдстрита, известного по работе над «Мистером Роботом» — в один голос уверяли, что новый сериал — это нечто прежде в киновселенной невиданное: шпионский боевик с элементами саспенса, благодаря методу скруллов напоминающий о «Вторжении похитителей тел» 1978 года. И по крайней мере отчасти не обманули.

Краски здесь непривычно для Marvel сгущены — первые сцены пилотного эпизода напоминают о нуарной классике вроде «Третьего человека» (без его черно-белой выспренной четкости), а отношения между героями являются, против обычая студии, несколько более сложными. К примеру, главным противником Фьюри выглядит не столько Гравик, сколько собственная усталость от жизни и последствия «временной смерти» после щелчка Таноса — приятная новация сериала (странно, что никто не догадался хорошенько этот вопрос изучить).

Секретное вторжение

Интересно, что и драматические диалоги — не всегда, разумеется, точные и удачные — в сериале (по крайней мере в первых двух сериях) явно доминируют над привычным «марвеловским» экшеном. «Крутые» реплики Фьюри, которые он выдает с усталостью играющего его уже больше 10 лет Джексона, разбавляют хлесткие выпады Сони Фолсуорт (Оливия Коулман), агента МИ-6, старой знакомой Фьюри, также занимающейся группой Гравика, и сдержанно-агрессивные ответы старины Роуди (Дон Чидл), который вместо брони «Марк-5» теперь носит костюм с галстуком и выступает в роли советника президента США (Дермот Малруни). Не забыл Брейдстрит и о потяжелевшем с годами Талосе, пытающемся наладить отношения с дочкой Г’айей (Эмилия Кларк) — бунтаркой из группы Гравика.

В общем, начало вполне себе многообещающее — фигуры расставлены и только совершают первые ходы, хотя наблюдать за Фьюри как за главным героем и его динамическим дуэтом с Талосом уже интересно. Впрочем, если весь саспенс сведется к игре «Это скрулл или человек?» (а в первых эпизодах этот трюк повторялся подозрительно часто), мотивация Гравика вызовет смех и недоумение и будет сдобрена приторной сентиментальностью, а темное прошлое Фьюри будет напоминать свеженькое клише, то, вероятно, очередной сериал от «Марвел», снятый как будто бы только чтобы заполнить пробелы в общем повествовании, будет ждать бесславное забвение, как это было с «Соколом и Зимним солдатом». В определенном смысле «Секретное вторжение» служит метафорой сериальной эпохи студии, каждое шоу которой старательно меняет форму, прикидываясь то бадди-муви, то гротексной комедией, то антиутопическим сай-фаем — хотя лучших результатов добивается, отказываясь от «марвеловского» ДНК и следуя за героем (см. «Локи» и «ВандаВижн»),