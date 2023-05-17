«Остров иллюзий»: Рецензия Киноафиши

Мэдисон ведет классическую жизнь тревел-блогера и инфлюенсера со всеми вытекающими. А значит, делится своими селфи на фоне каждой достопримечательности и снимает видео для подписчиков с очередной порцией мудрости. И конечно, она не может просто взять и съесть красивое блюдо до тех пор, пока не сделает идеальное фото. Новая остановка в ее бесконечном маршруте — Таиланд, куда Мэдисон должна была отправиться вместе с бойфрендом на недельный романтический тур. Однако парень не смог составить ей компанию, так что блогерша грустит в поездке в гордом одиночестве, не забывая постить ежедневный позитивный контент для верных фолловеров.

В один из вечеров в баре отеля после парочки селфи и одного мужчины в летах, который пытался развязать разговор с Мэдисон, брюнетка с большим родимым пятном на лице вдруг спасает ее от неприятной беседы и уводит домой. С этого происшествия Мэдисон сближается с таинственной незнакомкой. Девушки посещают вместе красивые места, катаются на яхте, пробуют местную кухню и весело проводят время на вилле. Затем CW (так зовут новоявленную подругу) сюрпризом везет Мэдисон на моторной лодке на дикий остров, где накачивает ее вином со снотворным, наутро бросает ее там одну на погибель, а сама уезжает обратно и крадет ее жизнь.

«Остров иллюзий» — новый фильм молодого канадского режиссера Кертиса Дэвида Хардера , который в начале карьеры снимал рекламные ролики для гуманитарных организаций, а затем переключился на хорроры. Он срежиссировал « Спираль » и «Вне контроля», а теперь выпустил ужастик об инфлюенсерах. Картина была отмечена главными призами на фестивалях фильмов ужасов, в том числе на американском Nightmares Film Festival и канадском Blood in the Snow. Кроме того, «Остров иллюзий» номинировали на премию Slamdance Film Festival (фестиваль в США для начинающих специалистов из мира кинематографа) за лучший сценарий.

Остров иллюзий

Сразу стоит сказать, что фильм, заявленный как хоррор, таковым не является. Это скорее триллер с короткими напряженными сценами, не слишком пугающими. Оригинальное название «Острова иллюзий» — Influencer, то есть человек, который имеет способность влиять на поведение и мнение других людей. С одной стороны, это о тех инфлюенсерах из запрещенной соцсети, которые диктуют тренды и делятся своей жизненной философией. Для Мэдисон — это путешествовать по миру, находить в разных странах новых друзей, ведь «если мир — это книга, то тот, кто не путешествует, прочел лишь одну страницу». С другой стороны, настоящим инфлюенсером в фильме оказывается не первая и не вторая из двух милых блондинок — жертв обмана. В действительности влияет на судьбы людей только CW, которая ловко манипулирует людьми и легко распоряжается жизнями блогеров, пытаясь доказать им, что они на самом деле никому не нужны.

Остров иллюзий

Но фильм хорош тем, что все в нем оказывается одним большим островом иллюзий. Мэдисон, общительная и открытая в соцсетях, в реальной жизни чаще всего грустит и чувствует себя одинокой. Блогерша, которая снаружи выглядит глуповатой и беспомощной, на самом деле смелая герлскаут с хорошими навыками выживания. Райан, который выглядит безразличным по видеосвязи, на деле заботится о девушке. CW, считающая, что лучше всех знает все о людях, ошибается в том, что девушки, путешествующие поодиночке, никому не нужны. Социопатка, которая скрупулезно продумывает свой план, на деле не обращает внимания на важнейшие детали. И все это собрано в фильме для того, чтобы донести зрителям известную им истину: наше мнение о человеке и его страница в соцсетях — это все иллюзия.

Остров иллюзий

Любопытно, что инфлюенсеров в фильме неоднократно называют уникальными. Именно благодаря этому комплименту Райан смог очаровать Мэдисон на их первом свидании и уговорить ее заняться блогерством. Хотя убедить зрителя в уникальности девушки, позирующей на фото с медведем, не особо получается. Для того мужчины из бара Мэдисон ничем не отличается от других таких же, они все на одно лицо. Выделяется только CW благодаря своей неординарной внешности. И конечно, эта роль получилась яркой и интересной за счет харизмы и хорошего актерского потенциала Кассандры Нод . Правда, о мотивах ее героини можно только догадываться.

Фильм путается в моральных выводах. То ли он хочет напугать блогеров, выставляющих свою жизнь напоказ, ведь, оказывается, делиться фотографиями своего лица в соцсетях бывает опасно. То ли посмеяться над всеми, кто постит все подряд. То ли показать, что девушки-инфлюенсеры не такие глупые и способны за себя постоять. То ли устрашить тем, что подписчики не заметят подмены, если в ленте будут регулярно появляться снимки и видео, обработанные в специальных программах. То ли тем, как легко создавать дипфейки. А может, все и сразу.

Остров иллюзий

«Остров иллюзий» — это своего рода ужасающая версия «Треугольника печали», но о том, как легко с нынешними технологиями выдавать себя за другую личность. Картина не торопясь наращивает динамику, показывая изобретательные кадры, в том числе когда камера ползет по песку к умиротворенно спящей, ни о чем не подозревающей Мэдисон, которая вот-вот останется одна на острове. Фильм — будто пост в соцсети, который оживает, избавляется от всех фильтров, разрушая наши ожидания, в жестоком и проницательном взгляде на зависимость от жизни в онлайне.