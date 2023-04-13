«Последнее, что он сказал мне»: Рецензия Киноафиши

Ханна Майклс (Дженнифер Гарнер) обитает в идиллическом плавучем доме в Саусалито, своего рода пригороде Сан-Франциско, от которого его отделяют «Золотые ворота» — колоссальный мост через пролив, популярный у производителей открыток. Почти так же заставочно идеальна и жизнь Ханны — о ее столярной мастерской написали целую статью в журнале, а ее новоприобретенный муж Оуэн (Николай Костер-Вальдау) смотрит на нее с плохо скрываемым щенячьим обожанием и не стесняется в этом признаваться. В общем, жизнь течет степенно и чинно, как проплывающие за окном баржи.

Правда, и на солнце жизни Ханны не обошлось без пятен — дочь Оуэна, Бэйли (Ангури Райс), типичный колючий киноподросток, отказывается ее принимать и держит себя с ней отстраненно и холодно. Причем без особых для этого поводов — Ханна, если не считать, постоянных вырывающихся из ее уст трюизмов, безобидна, хоть и до скукоты доброжелательна и совсем не похожа на «мачеху-ведьму». К счастью для обеих, столь милый их сердцу мыльный пузырь лопается, когда айти-стартап The Shop, в котором Оуэн трудился кодером, становится предметом расследования ФБР. Верный муж и отец неожиданно, но не бесследно исчезает, оставив Ханне сумку, набитую наличными, и записку с таинственным завещанием: «Защити ее» (это последнее, что Оуэн сказал, забыв уточнить, кого именно и от чего надо защитить).

Почти сразу после этого на пороге плавучего дома Майклсов начинают одни за другими появляться подозрительные лица — свалившийся невесть откуда федеральный маршал из Техаса с комичным именем Грэйди Брэйди (Аугусто Агилера), намекающий на темное прошлое Оуэна, бритый мужчина в черном неизвестного происхождения и с явно темными мотивами, которые намекают Ханне, что история Оуэна не так проста, как кажется, и гораздо сложнее, чем пример еще одного айти-стартапа, основатель которого завышал показатели продаж перед выходом продукта на биржу. К слову, по иронии The Shop разрабатывал то ли программу, то ли приложение для удаления следов пребывания в мировой сети.

Последнее, что он сказал мне

Чтобы найти ответы Ханна, вооружившись недальновидностью и заручившись помощью своих однотонных друзей — журналистки Джулс (Аиша Тайлер), ее возлюбленной Макс и бывшего возлюбленного Джейка (Джофф Сталтс), «крутого юриста», обитающего в особняке на пляже, — отправляется с Бэйли в Остин, куда ее приводит… интуиция и обрывки детских воспоминаний девочки.

В общем, создатели сериала Лора Дэйв, по бестселлеру которой поставлено шоу, и ее муж Джош Сингер, написавший сценарий к оскароносному фильму-расследованию «В центре внимания», с самого начала напустили как можно больше сюжетного тумана, не забыв еще и зажечь пару дымовых шашек, чтобы герои блуждали, под собой не чуя земли. Элегантности и изящности им это, разумеется, не добавило — действия Ханны и Бейли (как, впрочем, и Оуэна) подчас смотрятся совсем уж бессмысленно и только усиливают нетерпение, порождаемое длиннотами сюжетных битов. Нетерпение дурного толка, когда ждешь, чтобы история поскорее уже закончилась. К слову, ожидание не вознаграждается затейливым и неожиданным ответом, что, по крайней мере, выглядит последовательно: унылой экспозиции и незатейливому развитию — безсодержательную кульминацию.

Последнее, что он сказал мне

«Последнее, что он сказал мне» не работает ни как триллер (страшно или хотя бы тревожно здесь почти не бывает), ни как семейная мелодрама, элементов которой здесь гораздо больше (Ханна время от времени погружается в воспоминания счастливого прошлого с Оуэном и собственное детство без мамы). Зато приторной сентиментальности здесь хоть отбавляй.

Главные герои — Ханна и Бэйли — вышли угловатыми и деревянными (будто над ними работала в своей мастерской сама Ханна), редко выходящими за пределы амплуа — сдержанной, но сердечной мамы-медведицы и угрюмого по первости подростка соответственно. Оуэн, который появляется в основном во флешбэках Ханны, и второстепенные герои вроде Джулс и Джейка и вовсе являются персонажами-функциями, терпеливо выполняющими команды Ханны и выслушивающими ее сентиментальные тирады.

Последнее, что он сказал мне

В общем, «Защитите себя от просмотра этого сериала», — наверняка сказал бы вам Оуэн (и это было бы последним, что он вам сказал), будь вы его дочкой.