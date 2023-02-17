«Связь»: Рецензия Киноафиши

Главные герои сериала – Элисон Роуди, лондонский агент, работающая на британское правительство, и Габриэль Делаж, наемник и бывший сотрудник Генерального управления внешней безопасности Франции. Когда-то они были вместе, и спустя много лет их судьбы вновь переплетаются. Элисон и Габриэль включаются в опасные игры международного шпионажа, чтобы предотвратить новые атаки террористов и распутать клубок политических интриг, угрожающих безопасности простых людей.

Франко-британский сериал «Связь» выйдет на Apple TV+ 24 февраля. Режиссер ожидаемого шпионского триллера – Стивен Хопкинс. Он работал над фильмом «Под подозрением» и сериалом «24 часа», который в свое время стал революционным шоу о спецслужбах. Сценарий к «Связи» в соавторстве с Оливером Батчером написала Виржини Брак, приложившая руку к французскому криминальному сериалу «Спираль» (тоже в качестве сценаристки). Главные роли сыграли Ева Грин и Венсан Кассель. Ожидания от нового шоу были высокими – ведь над ним трудились профессионалы, уже отличившиеся в схожем по жанру кино. Но «Связь» для такого небольшого сериала (всего шесть серий) получилась вялотекущей, хотя и с затягивающей атмосферой.

Связь

«Связь» прежде всего прекрасно сработала не как остроумный шпионский триллер (хотя интрига об ошибках молодости Элис выдержана вплоть до двух последних серий), а как задевающая за живое драма о тяжелом грузе прошлого, который может сломить. Героиня Евы Грин все силы тратит на то, чтобы построить тихую семейную жизнь, но человек, с которым ее слишком многое связывает, рушит все ее планы. Габриэль Делаж, которого играет Венсан Кассель, наемник и бывший член французской МИ-6, приходит к Элисон, зная, что она, несмотря на то, что прошло двадцать лет, все еще его ждет. Душераздирающая, хотя и немного фантастическая сцена, больше напоминающая ожившую картину, в которой герои, разделенные стеклом, смотрят друг на друга сквозь пелену дождя, – один из лучших моментов сериала. Эта сцена олицетворяет связь мужчины и женщины, знающих друг о друге слишком много, которую не способно разрушить ни время, ни расстояние.

Линия болезненной ностальгии Элисон и Габриэля по совместной молодости, способной разрушить настоящее, протянута через весь сериал. Отношения между героями Грин и Касселя даже сложно назвать страстными: то, что происходит между ними, – нечто намного большее, подкрепленное преданностью и готовностью каждого из них в самый отчаянный момент сказать «если ты прыгнешь, то и я прыгну». Актеры великолепно воплощают двух бывших любовников, которые, несмотря на все совершенные в прошлом ошибки, остаются верны друг другу. Элисон и Габриэль понимают друг друга без слов, лишь по одному пронзительному взгляду, а напряжение между ними иногда такое, что экран вашего компьютера готов треснуть.

Прошлое в «Связи» постепенно обретает угрожающую форму, подтверждая наши страшные опасения о том, что за все в итоге приходится платить, да заодно и доказывая существование кармы. То, от чего Элисон бежала всю жизнь, в итоге настигает ее. И если вам интересно узнать, из-за чего эта красивая и сильная женщина испытывает панические атаки по ночам и, кажется, вот-вот сломается, стоит дотерпеть до финальных эпизодов.

Связь

Однако, несмотря на то, что у «Связи» мощная драматическая составляющая, темп у сериала невыносимо замедленный. Трудно переносимые пустые диалоги между агентами британского правительства, которые очень редко сменяют экшен-сцены с погонями, перестрелками и страшные и до предела напряженные моменты с атаками террористов, просто хочется перематывать в ожидании хоть какой-то развязки, но ждать ее придется еще долго.

Связь

«Связь», по сути, шоу двух актеров (остальные персонажи просто растворяются на их фоне), которое можно выдержать, только если вас впечатлила неконтролируемая химия между героями Грин и Касселя. Сериал получился каким-то несуразным, со множеством лишних деталей, никак не влияющих на развитие сюжета.

Связь

Тема искупления, к которой нас плавно подводят, действительно способна вынуть из вас душу, а тяжелая история сирийских беженцев, переплетающаяся с судьбами главных героев, заставит вас сильно переживать и раз и навсегда отобьет желание судить людей по первому впечатлению. Песня группы Massive Attack – Teadrop, играющая в самые нежные моменты между Элисон и Габриэлем вызывает трепет. «Связь» действительно очень качественно и красиво снята – от редких напряженных и динамичных сцен, в которых Кассель пытается удрать от преследователей, захватывает дух, а в моментах, когда главные герои остаются вдвоем, каждый кадр искрится теплом и любовью. «Связь» также передает все величие Лондона, которое стало визитной карточкой многих шпионских фильмов.

Связь

Но, к сожалению, ничто не способно заставить зрителя закрыть глаза на усыпляющее повествование, вызывающее желание просто посмотреть последнюю серию (которая выйдет в конце марта), неловкие шутки французов о британцах, которые часто вообще неуместны, скучные шпионские игры и постоянные провалы героев на заданиях, за которые тех даже не отстраняют от службы. У «Связи» был хороший потенциал, но она так его и не раскрыла и запуталась в собственной, пусть и очень красивой паутине.