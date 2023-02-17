«Связь»: Рецензия Киноафиши
Прошлое не отпускает.
Главные герои сериала – Элисон Роуди, лондонский агент, работающая на британское правительство, и Габриэль Делаж, наемник и бывший сотрудник Генерального управления внешней безопасности Франции. Когда-то они были вместе, и спустя много лет их судьбы вновь переплетаются. Элисон и Габриэль включаются в опасные игры международного шпионажа, чтобы предотвратить новые атаки террористов и распутать клубок политических интриг, угрожающих безопасности простых людей.
Франко-британский сериал «Связь» выйдет на Apple TV+ 24 февраля. Режиссер ожидаемого шпионского триллера – Стивен Хопкинс. Он работал над фильмом «Под подозрением» и сериалом «24 часа», который в свое время стал революционным шоу о спецслужбах. Сценарий к «Связи» в соавторстве с Оливером Батчером написала Виржини Брак, приложившая руку к французскому криминальному сериалу «Спираль» (тоже в качестве сценаристки). Главные роли сыграли Ева Грин и Венсан Кассель. Ожидания от нового шоу были высокими – ведь над ним трудились профессионалы, уже отличившиеся в схожем по жанру кино. Но «Связь» для такого небольшого сериала (всего шесть серий) получилась вялотекущей, хотя и с затягивающей атмосферой.
«Связь» прежде всего прекрасно сработала не как остроумный шпионский триллер (хотя интрига об ошибках молодости Элис выдержана вплоть до двух последних серий), а как задевающая за живое драма о тяжелом грузе прошлого, который может сломить. Героиня Евы Грин все силы тратит на то, чтобы построить тихую семейную жизнь, но человек, с которым ее слишком многое связывает, рушит все ее планы. Габриэль Делаж, которого играет Венсан Кассель, наемник и бывший член французской МИ-6, приходит к Элисон, зная, что она, несмотря на то, что прошло двадцать лет, все еще его ждет. Душераздирающая, хотя и немного фантастическая сцена, больше напоминающая ожившую картину, в которой герои, разделенные стеклом, смотрят друг на друга сквозь пелену дождя, – один из лучших моментов сериала. Эта сцена олицетворяет связь мужчины и женщины, знающих друг о друге слишком много, которую не способно разрушить ни время, ни расстояние.
Линия болезненной ностальгии Элисон и Габриэля по совместной молодости, способной разрушить настоящее, протянута через весь сериал. Отношения между героями Грин и Касселя даже сложно назвать страстными: то, что происходит между ними, – нечто намного большее, подкрепленное преданностью и готовностью каждого из них в самый отчаянный момент сказать «если ты прыгнешь, то и я прыгну». Актеры великолепно воплощают двух бывших любовников, которые, несмотря на все совершенные в прошлом ошибки, остаются верны друг другу. Элисон и Габриэль понимают друг друга без слов, лишь по одному пронзительному взгляду, а напряжение между ними иногда такое, что экран вашего компьютера готов треснуть.
Прошлое в «Связи» постепенно обретает угрожающую форму, подтверждая наши страшные опасения о том, что за все в итоге приходится платить, да заодно и доказывая существование кармы. То, от чего Элисон бежала всю жизнь, в итоге настигает ее. И если вам интересно узнать, из-за чего эта красивая и сильная женщина испытывает панические атаки по ночам и, кажется, вот-вот сломается, стоит дотерпеть до финальных эпизодов.
Однако, несмотря на то, что у «Связи» мощная драматическая составляющая, темп у сериала невыносимо замедленный. Трудно переносимые пустые диалоги между агентами британского правительства, которые очень редко сменяют экшен-сцены с погонями, перестрелками и страшные и до предела напряженные моменты с атаками террористов, просто хочется перематывать в ожидании хоть какой-то развязки, но ждать ее придется еще долго.
«Связь», по сути, шоу двух актеров (остальные персонажи просто растворяются на их фоне), которое можно выдержать, только если вас впечатлила неконтролируемая химия между героями Грин и Касселя. Сериал получился каким-то несуразным, со множеством лишних деталей, никак не влияющих на развитие сюжета.
Тема искупления, к которой нас плавно подводят, действительно способна вынуть из вас душу, а тяжелая история сирийских беженцев, переплетающаяся с судьбами главных героев, заставит вас сильно переживать и раз и навсегда отобьет желание судить людей по первому впечатлению. Песня группы Massive Attack – Teadrop, играющая в самые нежные моменты между Элисон и Габриэлем вызывает трепет. «Связь» действительно очень качественно и красиво снята – от редких напряженных и динамичных сцен, в которых Кассель пытается удрать от преследователей, захватывает дух, а в моментах, когда главные герои остаются вдвоем, каждый кадр искрится теплом и любовью. «Связь» также передает все величие Лондона, которое стало визитной карточкой многих шпионских фильмов.
Но, к сожалению, ничто не способно заставить зрителя закрыть глаза на усыпляющее повествование, вызывающее желание просто посмотреть последнюю серию (которая выйдет в конце марта), неловкие шутки французов о британцах, которые часто вообще неуместны, скучные шпионские игры и постоянные провалы героев на заданиях, за которые тех даже не отстраняют от службы. У «Связи» был хороший потенциал, но она так его и не раскрыла и запуталась в собственной, пусть и очень красивой паутине.