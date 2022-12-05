«На выдохе»: Рецензия Киноафиши

После детского дома Саша так и не может наладить свою жизнь. Девочке кажется, что весь мир настроен против. Ее давняя мечта — выучиться на медика — разбивается о собственные предрассудки и нежелание понимать базовые социальные правила. У нее не получается отыскать приличную работу, чтобы оплатить продукты, счета и кредит. Даже в единственном «светлом месте», боксерском зале, она стала изгоем, так и не найдя хотя бы партнера для спарринга. Проблем подкидывает старая ставка у букмекеров, за которую все же приходится расплачиваться. Случай позволяет Саше устроиться сиделкой к инвалиду-колясочнику Коле. Его жизнь тоже далека от мечтаний из-за гиперопеки матери. Она не может смириться с положением сына и готова на все, чтобы тот вновь начал ходить.

Саша — типичный выходец детдома в кино. Она абсолютно не понимает, как устроена жизнь, не догадывается о разбросанных «капканах» мошенников и постоянно попадает в передряги. Ее характер определяет бокс, который позволяет проявить настойчивость и реакцию. Он же делает из нее немного агрессивную пацанку, готовую пустить в ход кулаки. Саша сначала реагирует на происходящее и лишь только потом думает. Постепенно это отразится и во внешнем виде героини, самостоятельно решающей сделать себе короткую стрижку. Причины банальны: нехватка любви и поддержки старших, способных помочь справиться с ошибками юности.

На выдохе

Коля оказывается ее полной противоположностью. Он полностью огражден от простого мира и самостоятельной жизни. Можно подумать, что всему виной необходимость передвигаться в инвалидном кресле и отсутствие доступной среды в Мурманске. Но эти проблемы растут из семьи и гиперопеки матери в исполнении Елены Подкаминской. Она буквально спрятала сына в пузыре из заботы и постепенно ломает его будущее, ведь не может представить счастье ребенка в инвалидном кресле. В ход идут не только квалифицированные доктора, но и нетрадиционные методы лечения, индийские практики и гороскопы. Коля попадает в плен магического мышления взрослого, не готового смириться с неизбежным. Это рушит не только жизнь мамы, но и ребенка, оказавшегося в тисках травмирующей любви.

Между героями получилось отыскать химию, используя довольно простые ходы. Саша и Коля начинают дополнять друг друга, открывая для себя мир с новых сторон. Парень наконец попробует шаверму, подтянет физическую форму, увидит жизнь города и встанет на свою защиту. Девушка обретет верного товарища, найдет место для ночевки, научится доверять окружающим и вновь сможет поверить в собственные мечты. Вместе они разберутся в потоке нахлынувших чувств и эмоций, поймут, как хрупка дружба и что такое первая влюбленность. Необычно выглядит и довольно серый Мурманск, в котором происходит действие картины. Город как будто не хочет помочь героям и лишь преподносит им очередной заряд серости с невзрачностью.

На выдохе

«На выдохе» — очень трогательная картина о поиске себя и попытке найти счастье. На эти поиски отправляются довольно юные герои, только набивающие свои первые шишки. Оборачивается это не очередной жестокой драмой, в которой суровая реальность отвешивает героям болезненную оплеуху, а воодушевляющим примером. История дарит надежду, напоминает оглянуться вокруг и порадоваться простым мелочам. Понять, что жить можно начать в любой момент и даже самые страшные трудности не должны становиться преградой. Всегда стоит пытаться отыскать новые стимулы, особенно если тебя окружают любящие люди. Остальное — лишь наши предрассудки.