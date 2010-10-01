«Лэйт Найт Скул»: Рецензия Киноафиши

До конца ноября по средам на Okko выходят свежие эпизоды сериала «Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным, Марией Мироновой, Артемом Ткаченко, Павлом Табаковым и Иванкой Осиной-Фридман о старшеклассниках, которые находят оригинальный способ разобраться в проблемах молодых и сталкиваются с недетскими испытаниями. Буллинг, хайп, шутки на грани, яркие герои, конфликт поколений, предательство и любовь — лишь немногие составляющие успеха проекта. В этом материале рассказываем, почему обязательно нужно смотреть сериал «Лэйт Найт Скул» .

Рассудительный старшеклассник Илья Майер возвращается из Лондона и продолжает обучение в московской школе. Мама мечтает, чтобы сын поступил в МГИМО, но скоро у того появляются дела поинтереснее. Парень записывает остроумное видео в поддержку одноклассницы Ири (Иванка Осина-Фридман), которую затравили из-за слитых нюдсов, а позже вызывает учеников на общий разговор. Он уверен, что буллинг легко прекратить, если каждый получит возможность высказаться.

Герой вдохновляет других подростков, решающих запустить ток-шоу о проблемах всего поколения. Герои собираются вечерами в спортзале, чтобы публично поговорить о сталкинге, ментальных расстройствах, гендерных стереотипах, сексе. Чем раскрученнее шоу, тем острее темы. Смогут ли школьники справиться со всей палитрой актуальной повестки и никому не навредить?

Лэйт Найт Скул

«Лэйт Найт Скул» — свежий проект Okko от студий ID Production и On Set Production, а также сериальный дебют постановщицы Ники Яковлевой, которая до этого работала с коротким метром. Ее 11-минутный фильм «Говорят» исследует тему интернет-травли. В 2020 году эта короткометражка по сценарию Данилы Lumerz номинировалась на награду Кинотавра. В новом шоу к тандему присоединился начинающий автор Ярослав Туров, и, возможно, именно незашоренность новичков в индустрии и ставка на юный каст позволили истории одноклассников Ильи Майера стать настолько зубастой и актуальной.

Яковлева, Lumerz и Туров играют на поле «Сексуального просвещения» и «Эйфории» , создавая оригинальное драмеди об идеальной школе, в которой хотел бы учиться любой старшеклассник. Возможно, такие образовательные учреждения действительно существуют, но едва ли группа подростков может свободно стримить студийный контент из спортзала за пределами городов-миллионников. Кроме того, кажется странным, что ученики из всех форматов взаимодействия с аудиторией выбирают ток-шоу, хотя откровенные разговоры намного органичнее звучат в камерных подкастах. Впрочем, вариация на тему Малахова — необходимый сюжетный двигатель, позволяющий героям быстрее хайпануть и получить порцию взрослых проблем на свои головы.

Лэйт Найт Скул

Илья Майер в исполнении звезды сериала «#Даняизвини» Алексея Лукина выглядит инопланетянином на фоне в меру токсичных сверстников. Закаленный британской педагогической системой герой смел, деятелен, доверчив и готов к ошибкам. Он воплощение жителя мира будущего, к которой место насилия занимает диалог. Его одноклассница Ира (Иванка Осина-Фридман) с врожденной красотой, быстрым умом и влюбленностью в учителя стала бы своей в любом американском молодежном сериале. Как и несколько карикатурные взрослые, которые не доставляют подросткам ничего, кроме новых проблем.

Особенно хочется отметить героя Павла Табакова, который, пожалуй, вызывает максимальное сочувствие, «Лэйт Найт Скул» стоит посмотреть ради него одного. Преподаватель истории Александр Яковлевич играючи находит подход к самой сложной аудитории, использует ролики ютуб-канала «ТО “420”» в качестве учебного материала и задает детям нетривиальные задания о тиранах. Разумеется, администрация школы наблюдает за учителем-модернистом с повышенным интересом, выжидая, когда тот промахнется. Разумеется, авторы сериала приготовили для идеального историка самые серьезные искушения.

Лэйт Найт Скул