«Песочный человек»: Рецензия Киноафиши

10 серий по 54 минуты. Сколько нужно посмотреть, чтобы понять, хит перед нами или нет? Сам Нил Гейман, автор комикса «Песочный человек», соавтор сценария сериала «Песочный человек» и его же исполнительный продюсер, еще до премьеры поделился своими соображениями на этот счет.

«Я хочу, чтобы зрители посмотрели шестую серию после того, как посмотрят пятую. Четвертый эпизод унесет их в ад в хорошем смысле. В пятой они пройдут через ад в закусочной. Шестая же серия очистительная, всепрощающая, согревающая и прекрасная. Но ее необходимо заслужить».

Но я признаюсь, что мне хватило 4, чтобы понять: нажать на паузу – все равно что вырвать себя из увлекательного сна. Разнообразного, витиеватого, но все же довольно понятного. «Песочный человек» имеет все шансы завлечь не только поклонников комикса или творчества Геймана в целом, но и тех, кто просто неравнодушен к мрачноватому фэнтези. Однако поклонникам реализма в этом царстве делать явно нечего.

Вкратце: в 1916 году маг-любитель Родерик Бёрджес совершает сложный обряд с намерением пленить Смерть. Но вместо этого в магический круг прилетает совершенно иное существо: черноволосый, бледнокожий, тощий мистер Сон. Он проводит в заточении более полусотни лет, пока один сердобольный человек не нарушает целостность круга. И вот, вырвавшись на свободу, Сон желает отомстить, восстановить свое царство и вернуть свои атрибуты власти, которые суть есть он сам. Полеты во сне и наяву начинаются.

Надо ли напоминать, что комикс «Сэндмен» культовый? Про него, кажется, слышали даже те, кто комиксы не уважает вовсе. Сложный, мрачный, запутанный в мирах, использующий не самых растиражированных персонажей вселенной DC, он стал в итоге одним из поводов для открытия филиала DC, Vertigo. Но вот до кино добраться никак не мог. Какими были реальные причины, не так уж важно, ведь легко додумать, что нарисовать убедительно Царство Снов и все, что к нему прилагается, оказалось возможным лишь тогда, когда Disney смогли перерисовать всего «Короля льва» до убедительного сходства с лентами National Geographic. Создатели сериала «Песочный человек» сделали мрачный, если не сказать – инфернальный, и острый комикс мягче и сказочнее. Чтобы он пришелся по глазам большей аудитории, чем та, которая вынесет пугающую цветовую гамму иллюстраций Сэма Кита, Майка Дрингенберга и Малкольма Джонса III. Они в прямом смысле превратили его в потенциально популярное кино, перевернув действительно страшный сон в просто мистический и попугивающий. Что совершенно неплохо.

Открывающая сериал сцена отсылает как будто к видам замков из игры Heroes of Might and Magic от 4-й части и дальше. И глаз дальше невольно будет пытаться уловить что-то знакомое в каждом кадре: не цитата ли это из комикса или оммаж любому из фэнтези-фильмов или лент вселенной DC. Но новые лица – реальные, а не нарисованные, и живые, а не застывшие картинки – довольно быстро вытесняют из памяти визуальное сравнение. Остается лишь сюжет, по которому, надо признать, сценаристы ступают крайне осторожно.

Первые 6 серий – это дословная и развитая экранизация первого сборника «Прелюдии и ноктюрны». И если с дословной все понятно, то вот с развитой придется пояснить. «Песочный человек» создавался уже в новой реальности, которая требует соблюдения своих законов в кино. Поэтому Магистр Бёрджес и его сын получают изрядную порцию драматической мотивации, зачем им понадобилось пленять Вечного. Таким же драматическим, а главное объемным персонажем, становится любовница Бёрджеса, Этель. И за это, пожалуй, стоит сказать спасибо. Потому что плоских злодеев, жаждущих исключительно власти и наживы, достаточно в менее ожидаемых фильмах.

Вторая дань современности – это, да, обилие персонажей в исполнении женщин (и не только с белой кожей). Вивьенн Ачеампонг, исполняя роль Люсьен, явно вдохновлялась образом Альфреда Пенниуорта. И это создает эффект большей значимости персонажа: с ним хочется встретиться еще и еще. Белобрысый англичанин Джон Константин превращается в темноволосую англичанку Джоанну Константин в исполнении Дженны Коулман. Ну а поскольку следовать сюжету надо довольно строго и в нем замешана любовная линия, Джоанна окажется бисексуальной личностью. И также изменится в более трогательную сторону водитель Доктора Судьбы Розмари: как внешне, так и драматургически.

Третий момент, который невозможно не заметить, – это введение очаровательных и юморных второстепенных персонажей. Чтобы зрителям было в кого влюбиться и кому улыбаться. Диалог с новорожденной гаргульей – все равно что встреча с малышом Йодой. А появление болтливого ворона Мэттью, как и явление Коринфянина, было намеренно ускорено, чтобы у Морфея с самого начала были конкретные друг и враг.

Но самое интересное – это то, какой эффект производят малочисленные, но все заметные сюжетные отступления от канона. Желания воскликнуть «А в книге было по-другому!» не появляется совсем. Ведь кому захочется смотреть на битву Сэндмена с каким-то напыщенным демоном-панком, когда на экране и в Аду царит Гвендолин Кристи. Воистину, этот поединок запомнится и визуальным рядом, и актерской игрой. И кому не захочется смотреть на диалог Мадам Ди (Джоэли Ричардсон) с ее сыном Джонни, когда на эту роль выбрали Дэвида Тьюлиса. Когда-то он был добрым вервольфом. Теперь он станет вашим тихим кошмаром. И пятой серии вы будете ждать с содроганием, особенно те, кто читал комикс.

Но что еще важнее, это выбор актера на роль мрачного Сэндмена. Будем честными, карьера английского красавчика Тома Стерриджа не сложилась так, чтобы зрители, слыша его имя, могли сразу вспомнить, кто это вообще такой. Светской хронике он больше известен как гражданский муж Сиенны Миллер. В описаниях о нем пишут как о пассажире кораблика «Рок-волна». Но оказалось, что парню всего-то надо было возмужать, чтобы сладость сменилась на томность, а томность – на затаившуюся грусть. Сказать, что Сэндмен – яркий персонаж, будет неправдой. Его суть в том, чтобы метаться и при этом сохранять мрачное спокойствие. Этим он и занимается на протяжении минимум 4 серий, пока он постепенно возвращает свою власть. Он выглядит хрупким, особенно в первой серии, которую Стерридж проводит нагим, и оттого за него действительно легко переживать. Кажется, его может переломить все что угодно. И поэтому каждый успешный поступок воспринимается как личный подвиг. Новый Сэндмен – определенно персонаж для юных сердец. И удача для 36-летнего актера, которого теперь начнут носить на руках (как было с Томом Хиддлстоном, когда тот сыграл Локи), но лишь за одну роль. И уже его задачей станет не застрять в этом сладком и вязком, как патока, сне.

«Песочный человек» не назвать сериалом-событием. Но лишь потому, что публика к нему уже слишком подготовилась. И потому, что он выходит в 2022 году, когда каждую неделю на зрителя вываливается три-четыре свежих проекта на любой вкус. Однако в своем царстве фэнтези-сериалов и экранизаций комиксов он определенно станет вашим лучшим заменителем сна хотя бы в ближайшие выходные.