«Финальный аккорд»: Рецензия Киноафиши

Майк и Трой приезжают в загородное кафе, чтобы закончить сделку по передаче денег. Но вторая сторона сильно задерживается и постоянно переносит время встречи. Трой начинает общаться с местной официанткой Глорией. Майк пытается справиться с собственным волнением и не рад, что напарник привлекает к ним все больше внимания. Он знает, почему им пришлось задержаться в этом месте, и нервничает из-за неизбежной развязки этого дня.

Все начинается несколько неожиданно — с песни. Это сразу сбивает с толку и рождает вопрос, а что же ожидать дальше? «Финальный аккорд» — это криминальный мюзикл с песнями, но без танцев. Герои изливают свою душу зрителю с помощью музыки, ведь им тяжело держать все в себе и хочется выплеснуть переживания наружу. Эта часть неплохо связывается именно с романтической частью сюжета. Такая большая любовь, которая и выглядит красиво, и звучит эффектно. Актеры поют сами, песни оригинальные, и их текст отражает происходящее на экране. Ничего особенного ждать не стоит. Вы вряд ли захотите слушать их отдельно, как это было с «Ла-Ла Лендом» или «Аннет».

Финальный аккорд

Правда, музыка очень неуклюже стыкуется с криминальной частью картины. Главные герои – почти стереотипные британские бандиты. Они напоминают второстепенных персонажей из фильмов Гая Ричи или сериала «Голяк», случайно оказавшихся в центре истории. Единственная маленькая поправка— за весь фильм они не выпьют даже пинты пива. На манер фильмов Тарантино, герои очень много разговаривают на банальные и странные темы. Почти все сцены построены вокруг особенностей развития Троя, который не всегда правильно подбирает слова и своеобразно видит окружающий мир. Не стоит ждать интеллектуальной глубины или хитрых приемов. Все очень стандартно и, скорее, навивает скуку. Но случайно или нет, она отлично передает реальные ощущения от почти целого дня ожидания в почти безлюдном загородном кафе.

Пости все время нас ждут те самые разговоры, история любви с первого взгляда и постоянные песни о нахлынувших лавиной чувствах. Случайные посетители кафе моментально стираются из памяти и вообще не нужны сюжету. Где-то особняком стоит интрига фильма — той самой слишком затянутой встречи и таинственной крупной суммы денег. Но картине удается убить любой интерес уже в самом начале. Она как будто понимает всю банальность происходящего и не пытается создать даже малейшего интереса к развязке. Это касается и скелетов, спрятанных в шкафах персонажей. Эти секреты еще больше тормозят и без того затянутое повествование, а затем моментально забываются, стоит заиграть новой песне.

Финальный аккорд

К сожалению, «Финальный аккорд» — очень невзрачное кино. Оно состоит из бесконечного подражания, но делает это очень скромно и не предлагает ничего своего. Попытка разбавить очень простой сюжет песнями оказывается фишкой ради фишки, как и смещение в сторону романтической истории о любви с первого взгляда. Фильм сложно назвать плохим или хорошим, скорее, хочется описать его как невзрачный. Еще тяжелее объяснить, кому это смотреть. Поклонники криминальных историй будут сбиты столку слишком меланхоличным сюжетом, фанаты мюзиклов не увидят и крупицы бурлеска в невзрачных декорациях загородного кафе.

Хотя при большом желании и приложенных усилиях здесь можно отыскать капли атмосферы фильмов Ричи и Тарантино. Правда, придется сильно постараться и простить фильму его слишком размеренный темп. Возможно, пора привыкнуть, что легальный кинопрокат теперь выглядит именно так, и начинать искать плюсы даже в очень невзрачных картинах.