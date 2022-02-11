«Идентификация»: Рецензия Киноафиши

Валерия Мазьяни (Лена Тронина) — неприметная молодая девушка. Она работает продавцом на одном из московских вещевых рынков. Валерия — сирота, которой удалось занять пусть скромное, но все-таки место под солнцем. Точнее, под крышей торговой точки (здесь она и живет, и зарабатывает на хлеб). Назвать девушку яркой и коммуникабельной сложно, ее контакты ограничены покупателями, да двумя братьями-киргизами.

Старший, Бакир (Куралбек Чокоев), — ее начальник. Младший, Аман (Анвар Осмоналиев), любит Валерию, пусть чувства и порождают ряд сложностей национального и религиозного характера. Тем не менее отношения движутся к свадьбе — в начале первой серии Аман делает Валерии предложение, девушка соглашается и готова принять ислам. Вот только Бакир, несмотря на наличие собственных жены и ребенка, периодически домогается Леры прямо на рабочем месте. Между братьями из-за этого возникают противоречия, которые мужчины отчасти выплескивают во время борьбы.

Впрочем, ситуация остается напряженной. Даже мать Бакира и Амана осторожно заявляет Лере, что раньше «таких» браков не было, и в их древний род не вторгалась чужая кровь. Прямо на свадьбе Бакир повторяет попытку овладеть девушкой в запертом туалете. На сей раз домогательства заканчиваются трагедией — старший брат жениха погибает. Все подозрения падают на героиню Трониной, однако опытный следователь Плахов (Олег Васильков) на пару с отважным адвокатом (Роман Васильев) убеждены — в этом деле все не так просто и очевидно, как кажется.

Идентификация

«Идентификация» — возможно, один из самых долгоиграющих проектов в российской сериальной индустрии нового времени. Мировая премьера пилота состоялась весной 2019 года на фестивале сериалов Series Mania во французском городе Лилль. Следом прошла и российская премьера сериала Владлены Санду в рамках Московского кинофестиваля. В тот год на отечественном смотре впервые организовали отдельную секцию «Первая серия», поддерживая мировой фестивальный тренд на конкурсные и внеконкурсные программы для сериалов.

С тех пор проект Санду долго путешествовал по мировым фестивалям, пока не «приземлился» на платформе Premier — спустя почти 3 года после выхода пилота. С первых минут «Идентификация» набирает обороты, никого и ничего не стесняясь. По плотности представленных в кадре событий сериал может легко дать фору классическим полицейским процедуралам. Пилот выделяется необычным синтезом резких, крупных планов и сковывающих, ледяных пространств, в которых обитают герои. За камерой Вероника Тырон, «Идентификация» — ее сериальный дебют (раньше она снимала короткометражные работы Владлены во ВГИКе).

За некоторое время до вышеописанных событий зрителям показывают короткую, клаустрофобную сцену, которая задает вектор этого необузданного, дикого саспенса, готового вылиться за пределы экрана. В ночи где-то на пустынном КПП в фуре с московскими номерами, что двигается из Киргизии в Россию, обнаруживают безжизненные, замерзшие тела, в том числе среди девушек есть и Валерия. С чем будут связаны эти события, сказать сложно — то ли со шпионажем, то ли с торговлей людьми. После первых двух эпизодов вопросов к сюжету накопилось больше, чем ответов.

На первый взгляд кажется, что мы находимся в условном мире каннской «Айки» Сергея Дворцевого, которая отчасти хочет казаться специальным эпизодом сериала «Родина». Впрочем, на поверку «Идентификация» все-таки выглядит, в первую очередь, как обособленная драматургическая конструкция. Эта история самобытна и, что более важно, при этом не существует как «вещь в себе». Здесь гармонично сосуществуют мощная энергетика и женская хрупкость, темные «скелеты в шкафах» и стремление к справедливости, коррупционная составляющая и криминогенная среда.

Идентификация

Сериал явно нацелен на масштабный разговор о многом из того, что волнует авторов сценария — историю писали Владлена Санду и Никита Иконников. В таком подходе проглядывается (пока гипотетическая) проблема многих отечественных сериалов, жонглирующих жанрами и тематиками. Как правило, бодрое начало и аккуратные сценарные стежки, которыми сюжет «цепляет» зрительское внимание, могут не привести к столь ожидаемому в таком случае крещендо, наступающему ближе к финалу. Велик также риск «бросить на обочине» многочисленные второстепенные линии — в первых двух эпизодах таковых набирается по пальцам одной руки.

Но фактических причин для беспокойства все-таки минимум. Пилот и его продолжение полностью выполняют функции, возложенные создателями: обозначить вектор, ввести в курс дела, познакомить с героями и оставить интригу, которая раскроется в конце (будто золотой снитч в «Гарри Поттере»). Помимо вороха загадок, разбросанных по серии, словно разноцветные бусы на полу, привлекает внимание и актерский ансамбль. Звезда Happy End’а Лена Тронина приходит в 2022-й уже как звезда «Идентификации». Ее ошеломительный взгляд стальной магнолии, спрятанный за ширмой слабой и хрупкой девушки, наверняка напомнит о себе в будущих эпизодах.

Вот зловещий Никита Кукушкин в образе антагониста (вряд ли главного; он кажется составным звеном более серьезных сил) — типаж, который уже встречался на полях российских сериалов. Взять тот же «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, где Кукушкин исполнил роль безумного садиста. Здесь образ помягче, но лицо актера выдает чуть больше, чем хотелось бы — как это происходит и на сцене «Гоголь-центра» в спектаклях с участием Никиты. Гораздо больше удивляет адвокат главной героини (его играет Роман Васильев — темная лошадка будущего российского проекта Netflix «Анна К»). Оценить грани таланта молодого артиста пока не представлялось возможным в полной мере. Благодаря «Идентификации» и трансформации Романа в кадре (у героя Васильева ДЦП со всеми вытекающими), можно с уверенностью сказать — в полку талантливых российских актеров прибыло.

Идентификация

Через призму межкультурного противостояния, частью которого становятся Валерия и Аман, создатели «Идентификации» предлагают зрителю и диалог на остросоциальные темы. Это не только персональная драма «маленького человека», пусть история Леры и занимает, кажется, центральное место в сериале. Перед нами еще и крайне фактурный, насыщенный рассказ о восприятии человека человеком — русским и киргизом, полицейским и мигрантом, мужем и женой, мусульманином и православным христианином. Владлена Санду без тени сомнения срывает маски с окружающих — актеров, героев и зрителей, людей по обе стороны экрана, привыкших, что они друг другу на самом деле никто.

Москва здесь — город, в котором рады всем в целом, но никому в частности. Пространство, которое заполняется электронным звучанием Moby и фолк-песнопениями Juncti. Торговые ряды, в которых нечем дышать и некуда деться. Товар, который приходится толкать покупателям, невзирая на брак. Люди, которых воспринимают, как товар (цикл за циклом). Мир Валерии Мазьяни (настоящая ли это фамилия?), в котором ежесекундно хочется спрятаться — прежде всего, от самого себя. На месте Москвы может быть любой мегаполис, что априори превращает «Идентификацию» еще и в универсальное киновысказывание (здесь стоит поискать причины фестивального турне этого сериала).