«Миротворец»: Рецензия Киноафиши

Стендаль сказал как-то, что Россия вечно пытается поспеть за Европой, да только вечно отстает от нее лет на двести. Нечто подобное можно сказать и о DC Comics, которые после триумфа трилогии о «Темном рыцаре» в нулевых полностью проиграли битву за зрителя в десятые годы своему извечному конкуренту Marvel, создавшего оригинальную концепцию длинного киносериала, поделенного на сезоны, и с тех пор изо всех сил пытались его догнать. Экспансия Marvel коснулась и телевидения, на котором когда-то доминировал DC — в течение прошлого года студия Marvel выпустила «Локки», «Сокола и Зимнего Солдата», «Ванда/Вижн». Шоу качественно новые, если сравнивать с их предыдущими сериальными подделками вроде «Агента Картер» или «Агентов Щ.И.Т.а» — скромными спин-оффами фильмов, киновселенную не раскрывающими — и уж тем более с проектами DC («Флэш», «Бэтгерл», «Зеленая стрела» и т.д.), от которых веяло «процедуральностью» и экономией на смыслах и спецэффектах.

Сценарист и режиссер Джеймс Ганн, снявший для Marvel «Стражей Галактики», был призван DC реанимировать убитый ими самими «Отряд самоубийц» — первая часть была разгромлена критикой и зрителями. Ганн с этим вполне успешно справился, выпустив летом прошедшего года «Миссию навылет» — фильм типично для его почерка бесшабашный, веселый и комично жестокий (вообще надо сказать, что «Стражи» и «Отряд» во многом похожи — в обоих случаях мир спасают очень необычные супергерои).

Миротворец

При работе над фильмом DC развязало Ганну руки — он мог выбрать для сценария любых из сотен героев, созданных авторами комиксов за многие десятилетия. Среди них оказался и Миротворец, персонаж, содержащий ироничный оксюморон в самом описании себя как героя, готового убить кого-угодно ради мира на Земле. Именно этого накаченного Махатму Ганди (его играет в прошлом известный рестлер Джон Сина ) с серебряным пистолетом в руке и нелепым костюмом Ганн выбрал в качестве главного героя нового сериала DC.

Сериал прочно связан с «Миссией навылет» — мы видим Миротворца, в обычном мире Кристофера Смита, которого выписывают из больницы спустя пять месяцев после событий фильма и почти сразу же задерживают люди Аманды Уоллер. Раньше Миротворца держали под стражей в специальной тюрьме для супергероев, из-за его методов вершить добро, и выпустили только для выполнения самоубийственно опасной миссии. Теперь у героя новое задание, проект «Бабочка», участников которых он должен уничтожить. В этом ему будут помогать его полусумасшедший сайдкик Линчеватель (Фредди Строма) и команда правительственных агентов: педантичный мизантроп Клемсон Мерн (Чаквуди Ивуджи), полная энтузиазма дочь Уоллер, Леота Адебайо (Даниэль Брукс), суровая Эмилия Харкорт (Дженнифер Холлэнд), и типичный IT-guy Джон Экономос (Стив Эйджи), которого мы уже видели в «Миссии навылет». В общем, как будто ничего необычного — надо спасти мир — но Ганн как всегда совмещает супергеройство с личной драмой. Папенька Кристофера Смита — Огги (Роберт Патрик) — жестокий деспот и неонацист, выбивший из сына всю человечность. И теперь уже стареющий супергерой, до сих пор жаждущий одобрения отца, испытывает почти экзистенциальный и по крайней мере аксиологический кризис. Примерно в середине сезона он даже отказывается убивать ребенка. Переоценка всех ценностей. Впрочем, Ганн остался верен себе. Жестокости (это всё ещё рейтинг R), шуток (и в их числе каламбуры в названиях эпизодов («A Whole New Whirled», например)), и отсылок к американской поп-культуре, которые наверняка съест дубляж, в сериале много.

Миротворец

«Миротворец» — это микроскопический шаг для телевидения, но для DC с их будто завалявшимися на чердаке сериалами шаг просто огромный. Немного дурацкая, серьезная и стремительная история Кристофера Смита понравится, вероятно, поклонникам стиля Джеймса Ганна и классических альтернативных супергероев.