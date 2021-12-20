«Два»: Рецензия Киноафиши

«Их дело – труба» гласит лаконичный слоган нового скетч-сериала от Kion и продюсерской компании Евгения Кулика Kulik Production. Это история о двух друзьях, работающих сантехниками в неназванном российском городке. У Лехи (Алексей Кривеня) жена Тамара (Юлия Гришаева) работает в полиции и часто абсолютно случайно сливает супругу важные инсайды из своей работы. Где при обыске деньги не нашли (и где забыли посмотреть), когда в доме богатого афериста не будет никого. Леха цепляется за каждый такой шанс в своих безумных попытках легко разбогатеть, ко всем делам он подключает Жеку (Евгений Кулик), своего друга и коллегу. Но Жека относится к авантюрам друга с недоверием, единственная причина, по которой он соглашается – давление жены, которой надоело жить в нищете.

Все серии первого сезона сериала «Два» удивительным образом сработаны по единой сюжетной схеме. В завязке – какой-то нелепый слив информации от жены Лехи, тот уговаривает Жеку идти на очередное дело, по ходу происходит что-нибудь нелепое, деньги в итоге не добываются. Это не будет особым спойлером, такая однородность вполне осознана.

Два

Kion активно использует новый формат с небольшими сериями по 10-15 минут, ранее популярный для веб-сериалов, выходящих на Ютубе и подобных платформах. Если, например, драматический «В раю места нет», выходивший на Кионе неделю назад, скорее тяготел к классическому полнометражному формату, то «Два» смотрятся в таком дробном виде лучше всего. Это ненавязчивый и не напрягающий мозг контент, который можно посмотреть в транспорте по дороге на работу/учебу или за легким завтраком (на плотный не хватит хронометража серии).

Кулик традиционно играет доброго и мягкотелого мужичка, за эксцентрику в комедийном дуэте отвечает Алексей Кривеня, подозрительно похожий на поправившегося Охлобыстина. Забавен второй план: Тамара, помешанная на работе в полиции, и Даша (Ирина Соболева), супруга Жени, заставляющая его участвовать в сомнительных авантюрах, есть забавный выход Людмилы Клементьевой в роли тещи Жеки. Также есть парочка небольших ролей у артистов, знакомых любителю современного юмора, спойлерить в данном случае не будем, пусть сработает эффект неожиданности. Умопомрачительных гэгов в фильме практически нет, но каждая серия закончена и добавляет в историю какого-то яркого второстепенного персонажа.

Два

«Два» – забавный и не особо амбициозный сериал, легко справляющийся со своей несложной художественной задачей слегка развлечь зрителя. Вряд ли просмотр скетчей о незадачливых сантехниках как-то обогатит зрителя, но не даст скучать.