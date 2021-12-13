«И просто так»: Рецензия Киноафиши

С событий последней полнометражки прошло 11 лет. Кэрри (Сара Джессика Паркер) и Биг (Крис Нот) живут душа в душу, вместе готовят ужины, пьют вино и по выходным гуляют. Миранда (Синтия Никсон) и Стив (Дэвид Эйгенберг) терпят чрезмерно активную половую жизнь подросшего сына, а Шарлотта (Кристин Дэвис) воспитывает норовистых дочек. Саманта с подругами рассорилась и уехала в Лондон. Героиням уже за 50, как изменились они и их жизни, что ждет их впереди?

«Секс в большом городе» обрел культовый статус еще до выхода последнего шестого сезона в 2004 году. Этот сериал разрабатывал актуальные для конца 90-х – начала нулевых темы, откровенно и остроумно говорил о сексе и отношениях, был на передовой моды, стиля в одежде и стиля жизни. Еще у «Секса в большом городе» было то, чего не хватило, например, «Отчаянным домохозяйкам» – он вовремя закончился. Виной тому были и падающие рейтинги, и меняющаяся жизнь, и финансовые амбиции исполнительниц главных ролей, но это все в итоге и к лучшему. Последующие полнометражные продолжения мало что к истории добавили, но и не испортили картины. Обаятельный, но дурошлепский приквел пытался привлечь новую аудиторию, но не то чтобы успешно.

Удивительным образом кажущееся необязательным продолжение спустя десятилетие органично развивает историю. Конечно, есть очевидные недостатки. Одно из первых решений сценаристов смело так же, как и спорно, а кому-то из зрителей наверняка разобьет сердце, Саманты очевидно не хватает, и ее отсутствие местами нелепо перекрывается, новые персонажи может и обаятельны, но не обладают глубиной. При всем этом все же вполне ясно, что про этих женщин еще есть что рассказать.

И просто так

Казавшиеся на стыке веков модницами и трендсеттерками подруги довольно слабо вписываются в новый мир. Миранда неумело барахтается на волнах новой этики. Шарлотта живет на оголенных нервах, а сверхпрогрессивную когда-то Кэрри коллеги по радиошоу упрекают в недостаточной искренности. «И просто так…» явственно показывает, что все трое – детище другой эпохи, им не понять последующие поколения, им не стать понятыми молодежью. Но главный гуманистический посыл первых серий – ну и фиг с ним. Да, мы не проживаем всю жизнь тридцатипятилетними. Да, героини постарели, сражаются с болью в спине и переживают тяжелую утрату, но жизнь прекрасна и она продолжается, даже если ты не на передовой духа времени.

Очень жаль поэтому, что из-за накопившихся разногласий в историю не включена Саманта в исполнении Ким Кэттролл. Интересно, какой бы путь прописали ей, самой раскрепощенной, легкомысленной, но при этом самой старшей. В итоге Саманте остаются только многочисленные упоминания в устах бывших подруг. От некоторой фантомной боли зрителя это не спасает.

И просто так

Подобно тому как необязательные сиквелы, например, «Истории игрушек», превращались в полноценные главы истории, потому что не стеснялись менять ход сюжета и говорить о новом, начинающийся сериал «И просто так…» органично продолжает жизненный путь полюбившихся нам героинь. Вряд ли он привлечет новых зрителей, но поклонниц и поклонников оригинального сериала точно обрадует.