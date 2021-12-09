«Календарь дьявола»: Рецензия Киноафиши

Ева (Южени Деруан) — бывшая танцовщица, в результате несчастного случая утратившая способность ходить. Будучи парализованной ниже пояса, она вынуждена работать в ненавистной страховой компании, где регулярно сталкивается с эйблизмом. Мать мертва, а отец, прежде оказывавший ей поддержку, ныне страдает от болезни Альцгеймера. Не везет Еве и в любви: мало кто рискнет завязывать отношения с инвалидом. Пресная жизнь девушки переворачивается вверх дном, когда лучшая подруга Софи (Онорин Манье) дарит ей на день рождения адвент-календарь, украденный на барахолке в Германии. Вскоре из него вырывается демон Ищ, жаждущий крови.

Режиссером и сценаристом французского хоррора выступил Патрик Ридремонт, имя которого вряд ли знакомо российской аудитории. Впрочем, как и словосочетание «адвент-календарь». В США и Европе благодаря рождественским календарям, напоминающим большие открытки с дверцами, ведется отсчет до сочельника. Как правило, незамысловатые конструкции содержат до 24 ячеек с конфетами, которые необходимо съедать в соответствующий день.

Как водится, календарь Евы отнюдь не так прост. Мало того что внешне он похож на гигантский кукольный дом, так еще и к полуночи вопит что-то на немецком, призывая владельца употребить очередную сладость. К деревянному сооружению прилагается свод правил, игнорирование которых, естественно, ведет к гибели.

Календарь дьявола

В основе «Календаря дьявола» лежит классический троп, когда персонаж получает некий талисман, воплощающий в жизнь самые сокровенные желания, а затем осознает, что за это нужно заплатить высокую цену. В случае с Евой — это разговор с отцом, знакомство с симпатичным молодым человеком и, конечно же, избавление от паралича ног. Даже установив прямую связь между календарем и чередой кровавых происшествий, она продолжает есть конфеты, провоцируя новые трагедии.

Казалось бы, здесь есть все необходимые атрибуты для создания динамичного хоррор-аттракциона, да и игра малоизвестных актеров на редкость убедительна. Но отчего же смотреть на происходящее невыносимо скучно? Вероятно, по причине невзрачной постановки непосредственно смертей — в них нет и намека на саспенс, а кульминация всегда остается за кадром. И если мрачный дизайн адвент-календаря действительно впечатляет, то его кровавые деяния вгоняют в сон своей посредственностью.

Календарь дьявола

Когда на экране разыгрывается драма девушки-инвалида, все более-менее складно, но как только вокруг Евы начинает твориться всякая чертовщина, изображение становится калейдоскопом из мельтешащих крупных планов, а редкие сцены с титульным монстром портит невзрачный грим. Очевидно, все вышеизложенное — следствие скудного бюджета, однако и не требующий вложений рождественский антураж удивительным образом никак не задействуется.

«Календарь дьявола» — фильм с интересной задумкой, но крайне слабой реализацией, способный развлечь лишь нетребовательную публику.