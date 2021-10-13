«Мистериум: Эффект Марко»: Рецензия Киноафиши

Скандинавские страны, кажется, могут экспортировать свои нордические детективы почти в промышленных масштабах. Так, «Эффект Марко» – это уже пятая по счету экранизация серии романов датского писателя Юсси Адлер-Ольсена, объединенных главными героями — неизменно угрюмым и своенравным детективом Карлом Мерком и его напарником Асадом. Во многом, если не во всем, «Мистериум» типичен. У Мерка тяжелый характер, он неуправляем, не всегда осознает последствия своих поступков и при этом маниакально предан правде, напоминая этим других скандинавских детективов — Харри Холе из многочисленных экранизаций романов норвежского писателя Ю Несбе и Курта Валландера из одноименного сериала. Впрочем, морфология образа Мерка восходит к куда более ранним героям американского и европейского нуара, будто вытесанным из камня. В то же время Асад почти идеально терпелив и на порядок мягче напарника.

Мистериум: Эффект Марко

Трудясь в отделе Q над старыми нераскрытыми делами, они в каждой части вскрывали ту или иную социальную проблему датского общества, вспоминая о тех, кого принято было не замечать. Доставалось то привилегированной молодежи, то миазмам религии, и вот теперь очередь дошла и до коррупции в союзе с национальным высокомерием. История начинается с того, что в поезде на границе задерживают подростка-цыгана, у которого среди вещей оказывается страница паспорта Уильяма Старка, несколько лет назад обвиненного в педофилии и пропавшего без вести. Дело передают в отдел Q, в котором Мерк переживает не лучшие времена: на его глазах только что человек покончил с собой, начальник норовит отстранить его от работы при каждом удобном случае, да еще и он очень некстати решил бросить курить. Поначалу следующий молчаливому примеру квакеров мальчишка — как выяснится позже, тот самый Марко — окажется свидетелем убийства, за которым охотится добрая половина Копенгагена, включающая в себя рачительных благотворителей, строящих больницы в бедных африканских странах.

Мистериум: Эффект Марко

Спойлеров можно не бояться, потому что они заложены в сюжет и постановку. Один из опереточно потеющих злодеев выдает себя в первой же сцене, другие антагонисты заявлены так очевидно, что вполне могли бы ходить с табличками, гласящими нечто вроде «антагонист, способный на все ради денег». Крайне простой линейный сюжет с чересчур предсказуемыми и неинтересными антагонистами ослаблен еще и удручающе скучным главным героем. Суховатый Мерк заставляет зевать даже в сцене, в которой его берут в заложники.

Важное изменение, коснувшееся актерского состава, явно утяжелило историю: в предыдущих частях главные роли исполняли многоликий Николай Ли Каас («Реконструкция», «Рыцари справедливости») и харизматичный Фарес Фарес. В «Марко» на смену им пришли знакомый по фильмам Андерса Томаса Йенсена Ульрих Томсен (к слову, снимавшийся в «Мерцающих огнях» с Ли Каасом) и Заки Юссеф, между которыми химии так и не возникло.

Мистериум: Эффект Марко

Большой проблемой фильма стала и одномерность истории, состоящей исключительно из детективной линии. Как будто бы поднимаемые темы — а на деле слегка приподнятые — коррупции и мигрантов звучат очень тихо, и неуклюже поставленное торжество справедливости является главной темой фильма. Всё очень теплично и беззубо. Крайне неубедительное продолжение когда-то динамичной серии, которое вполне сравнимо со второразрядными сериалами от Netflix.