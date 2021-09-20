«Случайность и догадка»: Рецензия Киноафиши

Картина состоит из трех новелл, связанных одной темой случайных встреч и совпадений. Одна узнает, что парень, познакомившийся с ее подругой, на самом деле ее бывший. Другой мечтает отомстить своему профессору и уговаривает однокурсницу помочь. А третья несколько лет мечтала встретить свою первую любовь, и вот, похоже, у нее получилось.

Азиатская медлительность, бытовая сложность бытия, социальная неуклюжесть и одиночество связывают всех главных героев трех историй. Люди в «Случайности и догадки» ищут возможность почувствовать, вспомнить пережитые эмоции и по-другому понять жизнь. Так, молодая девушка внимает каждому слову подруги о бесконечном ночном разговоре с одним мужчиной. Этот нескончаемый поток сознания глубоко заседает в ней, и она способна только кивать, односложно поддакивать и мычать. После встречи она бежит в офис того самого человека и взрывается. Весь спектр эмоций словно лавиной обрушивается на неё, и теперь она больше не может молчать.

Случайность и догадка

Рюсукэ Хамагути медитативно повествует о разных сюрпризах, уготованных судьбой. Случайная встреча окажется больше, чем просто small talk. Такие внезапные короткие моменты способны разрушить чью-то жизнь, создать новую или вспомнить, как вообще дышать в этом мире. Надежда и роковая ошибка точно так же случайно встречаются, а потом ходят вместе, держась за руки.

В «Случайности и догадке» именно такое дружелюбное и неторопливое настроение, которое обманом не готовит к настоящей драме, например, во второй новелле. Диалоги главных героев почти гипнотизируют, поэтому так тяжело оторвать глаза от экрана. А там, в истории, всего лишь случайности, но такие знакомые.