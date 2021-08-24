«Сокровище пиратской бухты»: Рецензия Киноафиши

Банда пиратов из XVIII века, желая найти сокровища, крадет ценную карту у капитана корабля. Сбежать от преследователей просто так не удастся – злой рок или, иначе говоря, спрятанная в судне машина времени перемещает их в современный мир. Здесь на побережье группа подростков одержима поиском пиратских артефактов. Обнаружив таинственную карту, герои немедленно приступают к поискам, и теперь у разбойников из прошлого появляются конкуренты, которые умеют пользоваться современными технологиями.

Приключенческий жанр был на своем подъеме в далеких 80-х и 90-х, когда подростки мечтали быть Индианой Джонсом, а сюжет фильма «Мумия» все знали наизусть. Сейчас же каждый раз, когда на экранах появляются герои наподобие капитана Джека Воробья, сразу начинает ощущаться ностальгический тон не столько по прошлой эпохе, сколько по далекому детству тех, кто вырос в золотое время приключений. Попытки вернуть незабываемые ощущения регулярно предпринимаются: выходят ремейки культовых картин («Джуманджи», «Кинг Конг») или же создаются новые оригинальные истории («Круиз по джунглям»). Так или иначе столь теплый и знакомый всем жанр не собирается покидать залы кинотеатров, а всеми силами пытается впихнуться между очередным фильмом Marvel и блокбастером о шпионах.

Сокровище пиратской бухты

Другой вопрос – что нового могут показать зрителю такие фильмы, как «Сокровище Пиратской бухты»? Если недавний проект Disney c Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном затрагивал современную повестку, то фильм Рика Спаллы выглядит слабой попыткой создать семейную сказку. Сама лента на самом деле и представляет собой образ пирата, оказавшегося из другого века в современной реальности. В мире, где технологии давно сделали шаг вперед, сложно поверить, что данный фильм вышел только сейчас. Монтажная склейка и спецэффекты могут создать впечатление, что фильм снимали еще до того, как Джордж Лукас подарил миру космическую эпопею. Сценарий же содержит столько сюжетных дыр и нелогичных поворотов, что, вероятно, следует с первой минуты смотреть фильм глазами семилетнего ребенка.

Довольно интригующая задумка, которая лежит в основе картины, может действительно заинтересовать аудиторию. Подумайте сами – пираты, путешествие во времени, Дениз Ричардс и Малкольм МакДауэлл – казалось бы, что из этих «ингредиентов» можно сделать по-настоящему красочное кино в духе сериала «Доктора Кто». Но все это оказывается лишь красивыми словами, за которыми скрывается посредственный фильм, снятый скорее для того, чтобы телевизионным каналам было что показывать после полуночи.

Сокровище пиратской бухты

Ожидаемое противостояние пиратов и подростков не сулит ничего увлекательного. Пожалуй, это главное разочарование фильма, ведь была действительно неплохая возможность продемонстрировать, как люди из прошлого могут взаимодействовать с гаджетами. Здесь же мобильные телефоны и планшеты мелькают лишь изредка, чтобы дети могли загуглить нужный факт. Ни о какой адаптации пиратов и речи нет: герои не удивляются странной одежде окружающих и не рефлексируют о том, что происходит в будущем. Увы, подобный пробел непростителен для фильма, где путешествие во времени является ключевым мотивом всего хронометража.

История о поиске сокровищ скорее всего была изначально нацелена на подростковую аудиторию. Конечно, здесь есть бои на мечах, огромные корабли и дети, которые умудряются на каждом шагу опережать пиратов. Но, даже соединив все эти элементы, окончательный результат остается довольно слабым проектом. Это один из тех динамичных фильмов, который, по мнению родителей, должен понравиться их детям-подросткам, однако взрослые, вероятно, забывают, как скучно было им от подобного фарса в их возрасте. По этой причине приключения неуклюжих пиратов с драматическими вставками о семейных травмах может понравится разве что детям до 10 лет.