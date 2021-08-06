«Беккет»: Рецензия Киноафиши

Турист Беккет (Джон Дэвид Вашингтон) вместе со своей девушкой Эйприл (Алисия Викандер) проводят отпуск на побережье Греции. Они поглощены местной атмосферой: катаются на экскурсии, пробуют гастрономические изыски и расслабляются на полную катушку. Словом, ничего не предвещает беды.

Однажды Беккет и Эйприл арендуют автомобиль и отправляются в сельскую местность, подальше от политической напряженности, градус которой в черте города повышается (грядут выборы, Греция — один из главных должников Евросоюза, страна в нищете). На опасном участке дороги главный герой от усталости засыпает за рулем, из-за чего автомобиль вылетает с трассы и падает со склона горы. Машина врезается в деревенский дом, Эйприл умирает от полученных травм, а едва пришедший в себя Беккет видит маленького мальчика неподалеку от автомобиля.

Герой выживает, его допрашивает полиция, он в шоке и мало что помнит. Но фигура мальчика — то немногое, что четко отпечаталось в памяти Беккета. Будучи не в состоянии успокоиться, он возвращается на место аварии и впадает в отчаяние. Туда же приезжают люди, похожие на полицейских, которые, видя главного героя, неожиданно для него начинают стрелять. Растерявшийся турист становиться мишенью номер один для неизвестной группы антагонистов.

Беккет

Сюжет фильма открытия фестиваля в Локарно не торопится заводить диалог со зрителем, а потому живет собственной жизнью. Кажется, что режиссер картины Фердинандо Чито Филомарино решил втиснуть в жанровую структуру боевика свое авторское высказывание. Вот только постановщик, видимо, не соотнес противоречия формы и содержания – история не движется с места от слова «совсем»; 70% хронометража зритель вынужден наблюдать за сумасшедшим роуд-трипом главного героя, который бежит от того, кого нельзя называть, в родные пенаты — посольство США.

То здесь, то там в сценарии разбросаны архетипичные памятки, напоминающие, что во вселенной фильма существуют киномиры из массовой культуры. Вот вопросы, обращенные к создателям франшизы «Матрица», над которыми бьются Беккет и его девушка ранним утром. Вот рисунки, которые главный герой оставляет на своем теле, приговаривая «Чтобы никогда не забыть» (такой бесстыдной отсылки на героя Гая Пирса в «Помни» мир кино еще не видел).

При этом режиссер хочет угодить и поклонникам современного кино, и знатокам фестивальной конъюнктуры. Так зачатки конфликта в межрасовых отношениях (Беккет — чернокожий, тогда как Эйприл — белая) точь-в-точь повторяют завязку «Прочь» Джордана Пила, а темпоритм повествования в какой-то момент начинает походить на «Преступного человека» Дмитрия Мамулии (злая ли ирония, что главного героя в ленте Филомарино так же считают виновным в преступлении — в одной из стычек он стреляет офицеру полиции в ногу).

Беккет

Конечно, в «Беккете» большое внимание уделяется духу страны, в которой происходят события. Это Греция времен политического и экономического кризиса: здесь власть не то у слабовольных политиков, которые не могут набрать нужный для избрания массив избирателей, не то у радикальных группировок, имеющих ресурсы на подкуп полиции, организацию террористических атак на либеральных активистов и шантаж левых политиков. Вот только Беккет в этой системе — белая ворона, человек, который и не думал занимать чью-либо сторону и втянутый в этот поверхностный конфликт (над его деталями сценаристы, по всей видимости, решили не запариваться) в силу трагических обстоятельств.

Иронично, что снятый до наступления пандемии «Беккет» очень старается живописно представить приморские и горные ландшафты, будто выполняя государственный заказ Министерства туризма Греции. Но премьера картины наступает в те же дни, когда на больших экранах крутят «Время» М. Найта Шьямалана — обе ленты, не сговариваясь друг с другом, дискредитируют любые планы на отпуск в абсолютно любой стране мира. Ведь или тебя запрут в скалистом «загоне», и ты состаришься за сутки, или тебя застрелят неизвестные вооруженные люди, а ты даже не узнаешь за что именно. В общем, «не выходи из комнаты, не совершай ошибку», – как бы говорит это кино.

«Беккета» сложно назвать откровенно плохим кино. Но картина явно страдает от вторичных сюжетных ходов, превращая историю в легко предугадываемый опус, который не способен ни удивить, ни зацепить зрительское внимание. Бесконечную погоню с политическими аллюзиями легко можно было повернуть в другое русло, использовав эстетику Линча или Снайдера: поиграться с сознанием главного героя или добавить мрака и безнадежности вместо надежды в качестве константы. Но по факту имеем то, что имеем — бесхребетный боевик из серии фильмов-однодневок.