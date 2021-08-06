«Беккет»: Рецензия Киноафиши
Пресная драма о выживании и политическом заговоре.
Турист Беккет (Джон Дэвид Вашингтон) вместе со своей девушкой Эйприл (Алисия Викандер) проводят отпуск на побережье Греции. Они поглощены местной атмосферой: катаются на экскурсии, пробуют гастрономические изыски и расслабляются на полную катушку. Словом, ничего не предвещает беды.
Однажды Беккет и Эйприл арендуют автомобиль и отправляются в сельскую местность, подальше от политической напряженности, градус которой в черте города повышается (грядут выборы, Греция — один из главных должников Евросоюза, страна в нищете). На опасном участке дороги главный герой от усталости засыпает за рулем, из-за чего автомобиль вылетает с трассы и падает со склона горы. Машина врезается в деревенский дом, Эйприл умирает от полученных травм, а едва пришедший в себя Беккет видит маленького мальчика неподалеку от автомобиля.
Герой выживает, его допрашивает полиция, он в шоке и мало что помнит. Но фигура мальчика — то немногое, что четко отпечаталось в памяти Беккета. Будучи не в состоянии успокоиться, он возвращается на место аварии и впадает в отчаяние. Туда же приезжают люди, похожие на полицейских, которые, видя главного героя, неожиданно для него начинают стрелять. Растерявшийся турист становиться мишенью номер один для неизвестной группы антагонистов.
Сюжет фильма открытия фестиваля в Локарно не торопится заводить диалог со зрителем, а потому живет собственной жизнью. Кажется, что режиссер картины Фердинандо Чито Филомарино решил втиснуть в жанровую структуру боевика свое авторское высказывание. Вот только постановщик, видимо, не соотнес противоречия формы и содержания – история не движется с места от слова «совсем»; 70% хронометража зритель вынужден наблюдать за сумасшедшим роуд-трипом главного героя, который бежит от того, кого нельзя называть, в родные пенаты — посольство США.
То здесь, то там в сценарии разбросаны архетипичные памятки, напоминающие, что во вселенной фильма существуют киномиры из массовой культуры. Вот вопросы, обращенные к создателям франшизы «Матрица», над которыми бьются Беккет и его девушка ранним утром. Вот рисунки, которые главный герой оставляет на своем теле, приговаривая «Чтобы никогда не забыть» (такой бесстыдной отсылки на героя Гая Пирса в «Помни» мир кино еще не видел).
При этом режиссер хочет угодить и поклонникам современного кино, и знатокам фестивальной конъюнктуры. Так зачатки конфликта в межрасовых отношениях (Беккет — чернокожий, тогда как Эйприл — белая) точь-в-точь повторяют завязку «Прочь» Джордана Пила, а темпоритм повествования в какой-то момент начинает походить на «Преступного человека» Дмитрия Мамулии (злая ли ирония, что главного героя в ленте Филомарино так же считают виновным в преступлении — в одной из стычек он стреляет офицеру полиции в ногу).
Конечно, в «Беккете» большое внимание уделяется духу страны, в которой происходят события. Это Греция времен политического и экономического кризиса: здесь власть не то у слабовольных политиков, которые не могут набрать нужный для избрания массив избирателей, не то у радикальных группировок, имеющих ресурсы на подкуп полиции, организацию террористических атак на либеральных активистов и шантаж левых политиков. Вот только Беккет в этой системе — белая ворона, человек, который и не думал занимать чью-либо сторону и втянутый в этот поверхностный конфликт (над его деталями сценаристы, по всей видимости, решили не запариваться) в силу трагических обстоятельств.
Иронично, что снятый до наступления пандемии «Беккет» очень старается живописно представить приморские и горные ландшафты, будто выполняя государственный заказ Министерства туризма Греции. Но премьера картины наступает в те же дни, когда на больших экранах крутят «Время» М. Найта Шьямалана — обе ленты, не сговариваясь друг с другом, дискредитируют любые планы на отпуск в абсолютно любой стране мира. Ведь или тебя запрут в скалистом «загоне», и ты состаришься за сутки, или тебя застрелят неизвестные вооруженные люди, а ты даже не узнаешь за что именно. В общем, «не выходи из комнаты, не совершай ошибку», – как бы говорит это кино.
«Беккета» сложно назвать откровенно плохим кино. Но картина явно страдает от вторичных сюжетных ходов, превращая историю в легко предугадываемый опус, который не способен ни удивить, ни зацепить зрительское внимание. Бесконечную погоню с политическими аллюзиями легко можно было повернуть в другое русло, использовав эстетику Линча или Снайдера: поиграться с сознанием главного героя или добавить мрака и безнадежности вместо надежды в качестве константы. Но по факту имеем то, что имеем — бесхребетный боевик из серии фильмов-однодневок.