«Мулан. Новая легенда»: Рецензия Киноафиши

Китайский мультфильм «Мулан. Новая легенда» — продукт как минимум любопытный. Начиная с того, что его название для российского проката исказили не сильно и в лучшую сторону, и заканчивая тем, что при всей простоте диалогов за полтора часа была затронута вся актуальная повестка. Которая Китаю даётся, если верить другим, более серьёзным картинам, с большим трудом, чем Европе.

Это действительно легенда о той самой Мулан, про которую мы смотрели два диснеевских проекта. Но довольно быстро становится понятно: сама девушка, которая давным-давно всколыхнула патриархальный Китай, стала чем-то назывным. Поэтому основной сюжет «Новой легенды» не повторяет уже известную историю. Но ключевой персонаж остаётся прежним – девушка-воин, которая служит в императорской армии и пытается защитить честь своей семьи. И зовут её Хуа Мулан.

Мулан. Новая легенда

Этот мультфильм смотреть непривычно из-за отрисовки. Это не анимация, привычная для кино, а компьютерная игра, которую за зрителя проходит кто-то другой. Все сцены боя легко представить в движениях джойстика, и не хватает только слов «bang!» или «superpower» во всплывающих облачках, когда Мулан совершает очередной невероятный пролёт или даёт в нос гигантскому скорпиону. Кстати, даже противники и локации отсылают именно к фантастическим компьютерным играм, где отважный путешественник попадает в логово к тем самым скорпионам, потом ему дан квест оседлать птицу Рух, потом надо выиграть в битве с таинственным противником в таинственном храме, где каждый гипертрофированный нецке будет и прикрытием, и опорой. Но больше он увлекает своими перевёртышами и как будто ненарочной синхронизацией с другими популярными фильмами.

Сама главная героиня явно не напрягается скрывать свой пол. Такое ощущение, что в принципе о том, что она кунг-фу-девушка, знают все, кроме толстого и тупого воеводы. Но поскольку ключевая интрига легенды о Мулан строилась именно на тайне, её в «Новой легенде» передали другому персонажу – принцу Северных Пастбищ, который, ах, никак не может признаться девушке, что он принц. Кто-то скажет, что это Аладдин наоборот, но вспомните не менее старые легенды о правителях, которые под видом простолюдинов выходили в народ, и про принца, который поменялся местами с нищим. Этот сюжет не менее классический, но в «Мулан. Новая легенда» разыгран с современным колоритом, показывая принца Арка умелым, но всё же чувствительным и порой даже инфантильным парнем. На сказочных скоростях, но герои проходят важный путь формирования своей любви – от дружбанов и братанов до томных вздохов, за которыми виднеется какое-то в меру современное будущее. На этих отношениях держится как романтическая, так и комическая составляющая.

Но «Мулан» — это всегда история войны. И тут авторам явно не чужд Шекспир с его дворцовыми хитросплетениями, которые невозможно представить в современном мире, но которые демонстрируют, каким жадным до власти при всей своей наивности был мир прошлого. Это очередной урок против слепого доверия любому, кто тебе улыбнулся. Но рассуждения всех персонажей о мире на родной земле, о важности войны, о чести личной и государственной звучат простовато, а эмоции выглядят чрезмерно ярко. И тут можно лишь пожать плечами: «Мулан. Новая легенда» всё же ориентирована на аудиторию не самую возрастную, и такой выбор языка очевидно связан именно с этим. А уж о том, считают создатели детей не слишком умными или нет, лично я полемику разводить не готова. И вот почему.

Мулан. Новая легенда

Вторая сквозная тема «Мулан» — это тема эмансипации и женской солидарности в жестоком мужском мире. Так в недавнем полнометражном фильме от студии Дисней в качестве антагонистки появилась ведьма, которая так же, как и главная героиня, пыталась своими делами заслужить право на уважение среди степных бруталов. Образ ведьмы был прописан эффектно визуально, но явно без особого мозга. А после этого та же студия презентовала мультфильм «Райя и последний дракон», где две главных героини готовы были перерезать друг другу глотки, хотя в глубине души отчаянно хотели дружить друг с другом. «Райя» породила в социальных сетях немалый спор среди рецензентов именно на тему того, что с детьми разговаривают как с «чайниками». Сейчас две этих диснеевских работы словно слились в одну в неведомом китайском мультфильме, и тот идёт уже по проторенной дорожке к своей ЦА. И вот тут вопрос: «Так если уже третий проект подряд выбирает для разговора с детьми и подростками тему феминизма на минималках и пытается простым языком разложить им по полочкам то, что до сих пор во многих семьях отрицается старшими поколениями, может, в этом есть свой резон и социо-психологический расчёт?»

По сути, «Мулан. Новая легенда» — это полный пакет всего, что должно быть в подобных мультфильмах. Фантастические приключения встречаются с реальной и довольно безжалостной по уровню несправедливости историей. Взаимоотношения между героями формируются постепенно, хоть с долей сказочной условности. А тематических граней вполне достаточно, чтобы не воспринимать этот фильм в двухмерном измерении. И да, это действительно новая легенда о Мулан. Так что, как я и сказала в самом начале, этот кинопродукт как минимум любопытный.